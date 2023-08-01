Лицеи и гимназии Чувашии вошли в число лучших школ страны

Накануне нового учебного года агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало ежегодные рейтинги школ 2023 года. В список из 200 лучших школ России, выпускники которых наиболее успешно поступают в ведущие российские вузы, вошел чебоксарский лицей № 3, попав в нем в первую сотню (78 место). А в топ-300, помимо лицея № 3, расположились еще три школы из Чувашии: чебоксарские гимназия № 1, лицей № 2 и гимназия № 5.

Всего в топ-200 лучших школ по конкурентоспособности выпускников вошли учреждения из 38 регионов России, в том числе и Чувашия. Как отмечают в рейтинговом агентстве, региональные школы становятся все более конкурентоспособными на фоне столичных — за четыре года доля последних в рейтинге уменьшилась с 45 до 31%. А чтобы поступить в сильный университет, необязательно учиться в Москве — почти 70% вошедших в рейтинг школ находятся за пределами российской столицы.

Так, согласно топ-200 школ России по конкурентоспособности, 31,6% выпускников лицея № 3 поступили на бюджет по результатам олимпиад, 49,6% — на бюджет по общему конкурсу, 18,8% зачислены на платное обучение. В прошлом году, к слову, это учебное учреждение в том же рейтинге занимало 59-ю строчку.

Одновременно с рейтингом по конкурентоспособности агентство также подготовило списки школ России по абсолютному количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны. В топе-300, как мы уже сказали, четыре чебоксарские школы: лицей № 3 (86 место), гимназия № 1 (151 место), лицей № 2 (167 место) и гимназия № 5 (179 место). Для сравнения: в 2022 году в этот список вошли те же четыре учебных заведения, однако в прошлом году места в нем занимали другие: лицей № 3 (57 место), гимназия № 1 (188 место), лицей № 2 (132 место) и гимназия № 5 (131 место).

Также агентство составило топ-20 лучших школ по каждому федеральному округу. Так, в рейтинг ПФО попали обозначенные выше чебоксарские гимназии и лицеи. У лицея № 3 в нем 6 место, у гимназии № 1 — 15 место, у лицея № 2 — 16 место, а у гимназии № 5 — 19 место. Кроме того, определена десятка лидеров на уровне каждого региона. В Чувашии в топ-10 попали 8 чебоксарских школ и две — из Новочебоксарска.