В школах и колледжах РФ пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях впервые пройдут в российских школах и колледжах 29–30 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.

«29-30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе. Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах», — говорится в сообщении.

Опубликовано: 23 августа 2023 г.


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