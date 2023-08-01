В школах и колледжах РФ пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях впервые пройдут в российских школах и колледжах 29–30 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.

«29-30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе. Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах», — говорится в сообщении.