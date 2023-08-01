АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку:

«93% хмеля в России производится в Чувашской Республике. Чувашия — важный партнер для регионов Китая. Так, республика поддерживает тесные контакты и сотрудничество с некоторыми китайскими провинциями и городами. Действуют двусторонние соглашения между Чувашской Республикой и территориями Китайской Народной Республики — городом Чунцин, провинциями Сычуань Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси. Также наши китайские товарищи раньше запустили проект цифрового юаня, накапливают опыт. Мы за ними следим, находимся в очень тесном контакте и будем встречаться с руководством Народного банка Китая. Взаимодействие по линии «цифровой рубль — цифровой юань», по линии цифровых финансовых активов может быть очень перспективным. Китайская сторона в этом заинтересована. Будем работать».