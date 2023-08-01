Инфраструктура для гостей

В минувшем году Росреестр запустил проект «Земля для туризма», целью которого является вовлечение земли в туристический оборот. Подходящие для размещения туристических объектов земельные участки будут отображены на публичной кадастровой карте. Сейчас в проекте участвуют 38 регионов России, в том числе Чувашия — наша республика вошла в него в начале этого года.

Как сообщают в региональном Управлении Росреестра, в Чувашии для сервиса «Земля для туризма» выявлено восемь земельных участков общей площадью 76 га. «В нашей республике мы подобрали семь объектов туристского интереса (к одному из них относятся два земельных участка. — Ред.). На их территориях инвесторы смогут создать площадки туристского притяжения и современной инфраструктуры. Все это станет очередным стимулом для экономического развития нашего региона и, как следствие, повышения качества жизни», — рассказала руководитель Управления Екатерина Карпеева.

К объектам туристского интереса отнесли, в частности, туристско-рекреационную площадку «Мокринский виадук» в Канашском округе, участок у памятника природы «Старейшина чувашских дубрав» в Моргаушском, этнокультурный комплекс «Аруна» в Урмарском и другие.