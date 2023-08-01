Ослепленные чудом

Автор: Ольга ПетроваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Только полное смирение рождает истинную веру. Что бы вы подумали, прочитав такую надпись над входом в деревянный молельный дом в общине, затерянной высоко в горах? Похоже на библейскую фразу, но почему смирение должно быть полным и какая вера истинная? Начинаешь вчитываться, рассуждать и понимаешь: православием здесь, скорее всего, и не пахнет. Но главная героиня сериала «Последователи» так жаждет чуда, что теряет способность наблюдать и анализировать. На интернет-платформах вышел триллер о том, как легко попасть в секту и как трудно из нее выйти. Да что там трудно — без посторонней помощи просто невозможно. История страшная, но сериал снят по всем канонам жанра — вдох-выдох, вдох-выдох — и держит в напряжении от первой минуты до последней.

Это в конце 90-х — начале 2000-х мы постоянно слышали с экранов о разоблачениях общественных организаций, оказавшихся тоталитарными сектами, об их последователях и жертвах. Так, в 10-е годы только в Чувашии действовали около 50 сект. Причем многие маскировались под общества помощи наркозависимым, трудовые дома, курсы личностного роста.

Последние привлекали в свои ряды не только тех, кто потерялся в жизни, не справился с депрессией, но и вполне успешных бизнесменов и чиновников. Простые смертные не могли себе позволить оплатить столь дорогостоящую «учебу». Сейчас о сектах говорят реже, но не потому, что они исчезли. Они просто ушли из публичного пространства, перестали себя рекламировать, их адепты не ходят по домам с литературой, объясняют в центрах помощи пострадавшим от сект. Тем не менее ФСБ постоянно публикует информацию о задержании сторонников сект, признанных в нашей стране экстремистскими организациями. Свою антироссийскую сущность они ярко проявили с началом СВО, когда стали отправлять последователей воевать на стороне Украины, призывать выходить на улицы, устраивать массовые беспорядки, выражать недоверие власти.

Режиссер — Гамлет Дульян,
серий — 6,
места съемок: Москва, Армения

Профессор-богослов, борец с тоталитарными сектами Александр Дворкин, не раз приезжавший в Чебоксары, сектантские черты видит даже в йоге и восточных единоборствах. В том случае, если воспринимать их не как набор физических упражнений, а как философию жизни.

В новом сериале супругов Веру и Андрея Шевелевых (Марина Александрова и Виктор Добронравов) в секту приводит горячее желание иметь ребенка. В юности он уговорил ее сделать аборт, и Вера с гиперплазией матки 3-й степени забеременеть больше не смогла. От знакомых она узнает, что в горах есть община, где живет отец Афанасий (Вадим Сквирский). Он творит настоящие чудеса: бесплодные женщины становятся мамами, безнадежно больные выздоравливают. Рационалист Андрей в сверхспособности Афанасия не очень верит, но не может избавиться от чувства вины перед Верой и потому сам везет ее в эту общину. Ни колесо, проколотое в дороге, ни факельные шествия в ночи не могут заставить супругов повернуть назад. И Вера с Андреем добровольно участвуют в этом сеансе коллективной деградации. Хотя чего там, надо писать прямо — оргии у костра. Так уж мы устроены: вера в чудо у многих сильнее разума.

Шанс вырваться был, но перед отъездом помощница отца Афанасия Нина (Ольга Тумайкина) пугает Веру одной-единственной фразой: «Рожать сюда приедешь, ослушаешься — потеряешь ребенка». Дальше понятно: Вера беременеет, и через 9 месяцев Андрей снова везет ее в эту общину.

Местом основных съемок стал отель в горах Армении, перестраивать ничего не пришлось, лишь одно из помещений превратили в молельный дом. Фото Film.ru

Полная картина открывается постепенно

Чем хорош сериал, так это тем, что он снят нелинейно. Иногда события отматываются назад, и постепенно, как мозаика, все эпизоды встают на свои места. Выпил Андрей для успокоения «чаю с пустырничком», заботливо предложенного Ниной, и проспал роды. А потом его к жене несколько дней не пускают, объясняя тем, что она еще слаба. Связи в горах нет, и даже по телефону поговорить с Верой он не может.

Марина Александрова, которая обыч-но воплощает в кино женщин сильных, независимых или, что называется, себе на уме, — здесь сыграла героиню, за которую все решают другие люди. Сначала родители, потом муж, а в общине — Нина и отец Афанасий. Эти двое по очереди втолковывают ей про полное смирение. И лишь исчезновение Андрея после ссоры и невозможность забрать ребенка и уехать из общины открывают Вере глаза на то, куда она попала. Любви приходится пройти через большие испытания. И если Андрей чист и ясен в своем стремлении спасти жену и сына, то Вера несколько раз его предает. Зато ее веру в отца Афанасия почти невозможно поколебать. Хотя говорит он сплошь цитатами, и легко перепутать начитанность с мудростью.

Напряжение нагнетается с каждой серией. Вот молодой женщине кажется, что по ночам сына уносят из кроватки: каждое утро она обнаруживает на его ручках новые синяки. Вот поворачивается ручка двери в комнате Веры, когда та спит. Вот исчезает водитель Иван, ставший крестным ребенка и пообещавший молодой женщине, что поможет выбраться. Вера начинает сходить с ума, и зрители вместе с ней тоже. Этим кинематографическим приемам уже сто лет, но они действуют безотказно.

Долго не могли найти исполнителя роли отца Афанасия, пока на фотографии режиссер не встретил «потусторонний» взгляд петербургского актера Вадима Сквирского. Фото irecommend.ru

Расплата за чудо

Раненого Андрея, в которого стреляли при попытке бегства из общины, в лесу находит Борис. Охотник, травматолог. Он привез к отцу Афанасию свою дочку Ангелину на последней стадии рака мозга. Тоже в надежде на чудо. Жена в истерике сообщает Борису, что во время уединенной беседы со «святым старцем» их девочка умерла. В исступлении Борис готов сравнять общину с землей, в него тоже стреляют, и он оказывается в лесу. В смерть дочери верить отказывается.

И вот что интересно: послушать Бориса, так в общине царит сексуальное рабство: женщин по ночам на УАЗике Иван куда-то возит, все молодые девушки в течение дня ходят к отцу Афанасию и минут 20 минимум проводят с ним наедине. Послушать Нину — все таинственное объясняется простыми вещами, и она одна кажется взрослой и адекватной в этом сумасшедшем доме. Заботливой, спокойной. «Золотые мои», — ласково обращается Нина к обитателям общины. Но ласковость и доброта — качества разные и не всегда совместимые в одном человеке.

В общем, то встаешь на сторону мужчин, то вдруг начинаешь верить в святость отца Афанасия и преданность ему Нины. Любая секта держится на лидере, таковым поначалу и кажется Афанасий с его поставленным голосом, религиозными цитатами и пронизывающим взглядом голубых глаз (не гипноз ли он практикует?). Но на самом деле в четвертой серии приходит ощущение, что все здесь — перевертыш. И настоящий кукловод себя не выдает.

Интрига сериала не только в том, удастся или нет Вере, Андрею и их сыну живыми выбраться из общины, но и в том, кто здесь всем руководит и ширмой для каких экспериментов над людьми эта община служит. В сериале у каждого персонажа есть какая-то тайна, а то и парочка скелетов в шкафу.

Почему ни Вера, ни Андрей не спрашивают, какова расплата за чудо? Во-первых, почему они думают, что незнакомые люди должны им просто так помогать? Во-вторых, они живут и едят в этой общине, но не платят никаких денег. В ночь первого приезда Андрей предлагает Нине 15 тысяч рублей за то, чтобы она устроила личную встречу с отцом Афанасием, но Нина отвечает: не перепутал ли он церковь с магазином?

Здесь происходят убийства, и в определенный момент в общину приезжает участковый полиции Юлия. Но при встрече она обнимается с Ниной, называет всех по именам, надевает платок, чтобы войти в этот странный молельный дом, и приходит разочарование. Кто распутает преступления, если и в правоохранительных органах у сектантов свои люди? Как вырваться отсюда, если нет ни мобильной связи, ни надежды на полицию? А все самое чудовищное герои творят с молитвой и именем Бога на устах. Но создателям сериала удалось сохранить и реноме участковой, и показать, что за любыми необъяснимыми на первый взгляд явлениями всегда стоят люди, а не сверхъестественные силы, и все-таки не развенчать веру в то, что чудеса иногда случаются.

В общем, если сейчас в новостях не рассказывают о сектах, это не значит, что все они самораспустились и угрозы сломать себе жизнь больше нет. И хорошо, что кинематографисты снова обращаются к этой теме, написав небанальный сценарий, показав все этапы, через которые проходят последователи. Те же, кто посвятил свою жизнь борьбе с этими культами, говорят: не бывает страшных и нестрашных сект, и самая опасная — та, в которую попали ваши близкие.

Ольга Тумайкина воплотила на экране женщину, которая держит все нити в своих руках и знает, как совершаются «чудеса», но остается в тени отца Афанасия. Фото irecommend.ru

 

Марина Александрова и Виктор Добронравов говорили, что давно хотели сняться в одном фильме, и режиссер Гамлет Дульян предложил им сыграть супругов. Фото kino-teatr.ru

 

 

 

 

 

 

Опубликовано: 23 августа 2023 г.


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