Ослепленные чудом

Только полное смирение рождает истинную веру. Что бы вы подумали, прочитав такую надпись над входом в деревянный молельный дом в общине, затерянной высоко в горах? Похоже на библейскую фразу, но почему смирение должно быть полным и какая вера истинная? Начинаешь вчитываться, рассуждать и понимаешь: православием здесь, скорее всего, и не пахнет. Но главная героиня сериала «Последователи» так жаждет чуда, что теряет способность наблюдать и анализировать. На интернет-платформах вышел триллер о том, как легко попасть в секту и как трудно из нее выйти. Да что там трудно — без посторонней помощи просто невозможно. История страшная, но сериал снят по всем канонам жанра — вдох-выдох, вдох-выдох — и держит в напряжении от первой минуты до последней.

Это в конце 90-х — начале 2000-х мы постоянно слышали с экранов о разоблачениях общественных организаций, оказавшихся тоталитарными сектами, об их последователях и жертвах. Так, в 10-е годы только в Чувашии действовали около 50 сект. Причем многие маскировались под общества помощи наркозависимым, трудовые дома, курсы личностного роста.

Последние привлекали в свои ряды не только тех, кто потерялся в жизни, не справился с депрессией, но и вполне успешных бизнесменов и чиновников. Простые смертные не могли себе позволить оплатить столь дорогостоящую «учебу». Сейчас о сектах говорят реже, но не потому, что они исчезли. Они просто ушли из публичного пространства, перестали себя рекламировать, их адепты не ходят по домам с литературой, объясняют в центрах помощи пострадавшим от сект. Тем не менее ФСБ постоянно публикует информацию о задержании сторонников сект, признанных в нашей стране экстремистскими организациями. Свою антироссийскую сущность они ярко проявили с началом СВО, когда стали отправлять последователей воевать на стороне Украины, призывать выходить на улицы, устраивать массовые беспорядки, выражать недоверие власти.

Режиссер — Гамлет Дульян, серий — 6, места съемок: Москва, Армения

Профессор-богослов, борец с тоталитарными сектами Александр Дворкин, не раз приезжавший в Чебоксары, сектантские черты видит даже в йоге и восточных единоборствах. В том случае, если воспринимать их не как набор физических упражнений, а как философию жизни.

В новом сериале супругов Веру и Андрея Шевелевых (Марина Александрова и Виктор Добронравов) в секту приводит горячее желание иметь ребенка. В юности он уговорил ее сделать аборт, и Вера с гиперплазией матки 3-й степени забеременеть больше не смогла. От знакомых она узнает, что в горах есть община, где живет отец Афанасий (Вадим Сквирский). Он творит настоящие чудеса: бесплодные женщины становятся мамами, безнадежно больные выздоравливают. Рационалист Андрей в сверхспособности Афанасия не очень верит, но не может избавиться от чувства вины перед Верой и потому сам везет ее в эту общину. Ни колесо, проколотое в дороге, ни факельные шествия в ночи не могут заставить супругов повернуть назад. И Вера с Андреем добровольно участвуют в этом сеансе коллективной деградации. Хотя чего там, надо писать прямо — оргии у костра. Так уж мы устроены: вера в чудо у многих сильнее разума.

Шанс вырваться был, но перед отъездом помощница отца Афанасия Нина (Ольга Тумайкина) пугает Веру одной-единственной фразой: «Рожать сюда приедешь, ослушаешься — потеряешь ребенка». Дальше понятно: Вера беременеет, и через 9 месяцев Андрей снова везет ее в эту общину.

Полная картина открывается постепенно

Чем хорош сериал, так это тем, что он снят нелинейно. Иногда события отматываются назад, и постепенно, как мозаика, все эпизоды встают на свои места. Выпил Андрей для успокоения «чаю с пустырничком», заботливо предложенного Ниной, и проспал роды. А потом его к жене несколько дней не пускают, объясняя тем, что она еще слаба. Связи в горах нет, и даже по телефону поговорить с Верой он не может.

Марина Александрова, которая обыч-но воплощает в кино женщин сильных, независимых или, что называется, себе на уме, — здесь сыграла героиню, за которую все решают другие люди. Сначала родители, потом муж, а в общине — Нина и отец Афанасий. Эти двое по очереди втолковывают ей про полное смирение. И лишь исчезновение Андрея после ссоры и невозможность забрать ребенка и уехать из общины открывают Вере глаза на то, куда она попала. Любви приходится пройти через большие испытания. И если Андрей чист и ясен в своем стремлении спасти жену и сына, то Вера несколько раз его предает. Зато ее веру в отца Афанасия почти невозможно поколебать. Хотя говорит он сплошь цитатами, и легко перепутать начитанность с мудростью.

Напряжение нагнетается с каждой серией. Вот молодой женщине кажется, что по ночам сына уносят из кроватки: каждое утро она обнаруживает на его ручках новые синяки. Вот поворачивается ручка двери в комнате Веры, когда та спит. Вот исчезает водитель Иван, ставший крестным ребенка и пообещавший молодой женщине, что поможет выбраться. Вера начинает сходить с ума, и зрители вместе с ней тоже. Этим кинематографическим приемам уже сто лет, но они действуют безотказно.

Расплата за чудо

Раненого Андрея, в которого стреляли при попытке бегства из общины, в лесу находит Борис. Охотник, травматолог. Он привез к отцу Афанасию свою дочку Ангелину на последней стадии рака мозга. Тоже в надежде на чудо. Жена в истерике сообщает Борису, что во время уединенной беседы со «святым старцем» их девочка умерла. В исступлении Борис готов сравнять общину с землей, в него тоже стреляют, и он оказывается в лесу. В смерть дочери верить отказывается.

И вот что интересно: послушать Бориса, так в общине царит сексуальное рабство: женщин по ночам на УАЗике Иван куда-то возит, все молодые девушки в течение дня ходят к отцу Афанасию и минут 20 минимум проводят с ним наедине. Послушать Нину — все таинственное объясняется простыми вещами, и она одна кажется взрослой и адекватной в этом сумасшедшем доме. Заботливой, спокойной. «Золотые мои», — ласково обращается Нина к обитателям общины. Но ласковость и доброта — качества разные и не всегда совместимые в одном человеке.

В общем, то встаешь на сторону мужчин, то вдруг начинаешь верить в святость отца Афанасия и преданность ему Нины. Любая секта держится на лидере, таковым поначалу и кажется Афанасий с его поставленным голосом, религиозными цитатами и пронизывающим взглядом голубых глаз (не гипноз ли он практикует?). Но на самом деле в четвертой серии приходит ощущение, что все здесь — перевертыш. И настоящий кукловод себя не выдает.

Интрига сериала не только в том, удастся или нет Вере, Андрею и их сыну живыми выбраться из общины, но и в том, кто здесь всем руководит и ширмой для каких экспериментов над людьми эта община служит. В сериале у каждого персонажа есть какая-то тайна, а то и парочка скелетов в шкафу.

Почему ни Вера, ни Андрей не спрашивают, какова расплата за чудо? Во-первых, почему они думают, что незнакомые люди должны им просто так помогать? Во-вторых, они живут и едят в этой общине, но не платят никаких денег. В ночь первого приезда Андрей предлагает Нине 15 тысяч рублей за то, чтобы она устроила личную встречу с отцом Афанасием, но Нина отвечает: не перепутал ли он церковь с магазином?

Здесь происходят убийства, и в определенный момент в общину приезжает участковый полиции Юлия. Но при встрече она обнимается с Ниной, называет всех по именам, надевает платок, чтобы войти в этот странный молельный дом, и приходит разочарование. Кто распутает преступления, если и в правоохранительных органах у сектантов свои люди? Как вырваться отсюда, если нет ни мобильной связи, ни надежды на полицию? А все самое чудовищное герои творят с молитвой и именем Бога на устах. Но создателям сериала удалось сохранить и реноме участковой, и показать, что за любыми необъяснимыми на первый взгляд явлениями всегда стоят люди, а не сверхъестественные силы, и все-таки не развенчать веру в то, что чудеса иногда случаются.

В общем, если сейчас в новостях не рассказывают о сектах, это не значит, что все они самораспустились и угрозы сломать себе жизнь больше нет. И хорошо, что кинематографисты снова обращаются к этой теме, написав небанальный сценарий, показав все этапы, через которые проходят последователи. Те же, кто посвятил свою жизнь борьбе с этими культами, говорят: не бывает страшных и нестрашных сект, и самая опасная — та, в которую попали ваши близкие.

Марина Александрова и Виктор Добронравов говорили, что давно хотели сняться в одном фильме, и режиссер Гамлет Дульян предложил им сыграть супругов. Фото kino-teatr.ru