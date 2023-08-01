Вурнарцы продолжают борьбу за первую строчку

Команда «Химик-Август» в рамках шестого тура второго дивизиона лиги Б группы 4 по футболу приехала в гости к коллективу «Урал-2». В прошлом сезоне встречи с уральцами удачно складывались для подопечных Александра Ешкина. Однако в предстоящем матче никто не гарантировал победу вурнарскому коллективу.

Дружина «Химик-Август» приучила своих болельщиков к хорошим результатам на старте нынешнего сезона — две победы и три ничьи. Возможно ли продолжить беспроигрышную серию в матче с «Уралом-2»? Задача нелегкая, но выполнимая. Тем паче дублирующий состав уральцев не демонстрирует стабильных результатов по сравнению с одноклубниками из первой команды — на данный момент в высшем дивизионе чемпионата России по футболу «Урал» в лидерах, опережая «Зенит», «Спартак», «ЦСКА».

Подопечные Александра Ешкина испытывали огромное желание победить в третий раз в нынешнем сезоне, чтобы не отставать от лидеров четвертой группы — «Торпедо Миасс» из Челябинской области.

В первом тайме вурнарские футболисты активно прессинговали игроков «Урала-2» на чужой половине поля. Несколько раз доходило до опасных моментов, но мяч предательски не залетал за линию ворот. А во второй половине встречи снайперское чутье проявилось у защитника «Химика-Августа» Артема Ямангулова, оформившего дубль. В итоге «Химик-Август победил со счетом 2:0 и продолжил преследовать «Торпедо Миасс» в турнирной таблице.