Пели песни, вышивали чувашское солнце

Еще одним украшением фестиваля «Вышитая Россия» стала концертно-обрядовая программа «Большая вечерка». Сразу после открытия выставки в художественном музее мастеров пригласили на Красную площадь — присоединиться к Улаху, старинному чувашскому обычаю.

Как когда-то в своих светлицах собирались на посиделки девушки за вышиванием, так и сейчас мастера народного творчества России объединились в небольшие компании, чтобы под руководством опытных рукодельниц Чувашии освоить наше национальное искусство. Вышивали традиционный орнамент солнца. А за разговорами и работа спорилась. Особую атмосферу создавали чувашские песни в исполнении местных коллективов. Свои музыкальные номера подготовили гармонисты.

«Мы с удовольствием собираемся в Обнинске на подобных вечерках, ведь это возможность не только пообщаться, но и отдохнуть, привести в порядок мысли», — не отвлекаясь от своего рукоделия, рассказала руководитель клуба художественной вышивки Клуба ветеранов города Обнинска Ольга Кореванова. Мастерица призналась, что ей очень импонирует, что в Чувашии такое внимание уделяется сохранению национальной вышивки, есть свой музей, национальная школа вышивки. Ведь у себя в Калужской области Ольга вместе с коллегами тоже уже в течение 20 лет занимается возрождением старинной вышивки — «цветной перевети». Именно эта техника использовалась для украшения полотенец, традиционного костюма, женских головных уборов, в этом же стиле выполнена и карта Калужской области, объяснила она.

По секрету Ольга рассказала, что даже в гостинице по вечерам участники фестиваля не перестают вышивать, делятся опытом. «А благодаря Улаху теперь освоена и чувашская вышивка», — показала вышитый орнамент калужский мастер, довольная результатом.

Среди участников посиделок были и мужчины. Так, решил приобщиться к чувашской вышивке и заместитель директора Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, ответственный секретарь Российского Комитета по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Андрей Беляев. Компанию ему составили министр культуры республики Светлана Каликова, руководитель Минтруда региона Алена Елизарова и глава Госслужбы Чувашии по тарифам Надежда Колебанова…

Подарком для участников фестиваля стал концерт. Чувашский государственный ансамбль песни и танца исполнил вокально-хореографическую композицию «Сурпан П?рле». Продолжили праздник песни и танцы народов России. На сцене выступили артисты из Нижегородской и Саратовской областей, Адыгеи и Республики Саха (Якутия). Любимые песни и мелодии звучали в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной. Изюминкой вечерней программы стало дефиле коллекций народных костюмов страны.