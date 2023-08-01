Трасса не для слабонервных

Заезды с экстремальными трюками порадовали чебоксарцев.

Запоминающиеся шоу на экстремальных трассах продемонстрировали лучшие мотогонщики России и Беларуси на хард эндуро гонке «Путь Чапая». Двухдневные соревнования, приуроченные ко Дню города Чебоксары, собрали тысячи фанатов рева мотоциклетных моторов.

Столица нашей республики в третий раз приняла престижный турнир эндуристов. Как и обычно, хард эндуро гонка «Путь Чапая» в этом году состояла из двух частей. В первый день участники наматывали круги по специально проложенной трассе практически в самом сердце Чебоксар — на Певческом поле. А финальные баталии пилотов на скоростных мотоциклах проходили на лесном треке в черте микрорайона «Новый город». Награды разыгрывались в классах «золото», «серебро», «бронза» и «ветераны».

КСТАТИ Любопытно, что разделение мотоциклистов на классы не происходит из­за разницы в пилотируемой технике. У всех гонщиков возможности одинаковые. Главный фактор в эндуро гонках — это опыт и умение управлять мотоциклом.

В первый день соревнований организаторы подготовили для пилотов очень сложную трассу стадионного типа, которая изобиловала трамплинами различной высоты, искусственными препятствиями в виде шин, камней, большой треугольной пирамиды и даже специальной высокой рампы, которую гонщики преодолевали. Многие спортсмены проезжали этот участок по высокой дуге и срывали аплодисменты зрителей. Те пилоты, кто не хотел рисковать, выбирали менее опасную траекторию. Спортсмены показывали различные трюки, взлетали в воздух вместе с мотоциклами.

Гонщики не только показывали яркое выступление для болельщиков, но и боролись за каждую секунду. Ведь по результатам гонки на стадионе определялся стартовый порядок на второй соревновательный день. Первые номера списка получали существенное преимущество в виде относительно чистой трассы (если так можно сказать о грунтовых дорогах в лесу).

Представитель Чувашии Михаил Яркин участвовал в классе «бронза» и очень хотел проявить лучшие качества во второй день на лесном треке. К сожалению, после первого круга из трех положенных появились проблемы с двигателем — нашему гонщику не удалось показать высокий результат.

Михаил поделился с корреспондентом «СЧ» впечатлениями о трассе. «Она очень сложная. Если рассматривать класс «бронза», то этот наш трек — самый сложный из всех в России. Такого количества подъемов и спусков нет нигде, — заметил Яркин. — Если на других соревнованиях бывает по одному страшному подъему и спуску, то здесь в общей сложности их 10­15».

Во второй день пилоты проезжали по очень сложной трассе. Иногда им не удавалось избежать столкновений или падений с мотоциклов. В случае пробуксовки двухколесного транспорта пилотам помогали зрители, которые вытягивали гонщиков из ям и оврагов при помощи тросов. Одному из спортсменов помог болельщик Эдуард Петров, пришедший посмотреть за перипетиями гонки. И сразу увидел гонщика, нуждающегося в помощи.

«В таких ситуациях всегда нужно подставить плечо. Я сам занимался мотокроссом — знаю, что такое экстремальные гонки на мотоциклах, — сказал Эдуард. — Мне интересно, как гонщики проходят трассу, поднимаются в гору. Они устроили отличное шоу. Важно, чтобы каждый год проводились подобные соревнования».

Не самые подготовленные спортсмены боролись с трассой несколько часов. Но после финиша каждого гонщика встречала благодарная публика, желающая сфотографироваться.

По итогам соревнований в классе «золото» первое место занял прославленный эндурист Михаил Гаврилов, представляющий Краснодарский край. «На гонку «Путь Чапая» в Чебоксары приехал в первый раз. В прошлом году соревнования получили много положительных отзывов. Меня пригласили, и я с огромным желанием приехал, — сообщил Михаил Гаврилов. — Хочу сказать, что организаторы очень постарались — для первого дня сделали качественный масштабный стадион в центре города со зрителями, препятствиями для гонщиков. Получилось красочно. Второй день — лесной трек вдоль Волги. Качественная трасса — было где побороться с соперниками на крутых спусках. В общем, гонка прошла очень хорошо, шоу удалось. Надеюсь, что чебоксарцы будут приходить, поддерживать гонщиков, познавать наш спорт и дальше».

В классе «серебро» хороший результат удалось показать гонщику из Чувашии Ивану Анцыгину. «Получил огромное удовольствие от гонки — организаторы постарались создать сложные условия, и у них получилось. Была возможность побороться за победу, но во время первого круга травмировал спину и потерял время. Пришлось сбавить обороты и ехать медленнее, — прояснил Иван. — После окончания круга мне обезболили спину, и я поехал дальше. Местами сложно было преодолеть подъемы — нужно было приподнимать мотоцикл. Выступлением доволен, но мог проехать лучше. Настраивался на первое место».

Гонщики тщательно готовили и проверяли мотоциклы перед главными заездами. Фото cap.ru