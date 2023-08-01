На «Путь Чапая» приехали сильнейшие гонщики страны

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашской национальной библиотеке состоялась пресс-конференция, посвященная проведению зрелищной мотоциклетной эндуро гонки «Путь Чапая».

Масштабные соревнования дополнят насыщенную картину празднования Дня города Чебоксары в предстоящие выходные. Причем в субботу спортсмены продемонстрируют мастерство на импровизированной трассе на Певческом поле, а уже в воскресенье участников ожидает гонка в лесных условиях — овраги, спуски, экстремальный подъемы, камни на холмах рядом с микрорайоном Новый город.

Всего в соревнованиях выступят более 350 гонщиков из 15 регионов страны, а также ближнего зарубежья. Среди участников многократные победители и примеры различных соревнований мотогонкам в дисциплинах «Эндуро»: Давид Леонов, Илья Маликов, Артем Кунцевич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Золотов, Максим Шачнев и другие известные мотогонщики.

Соревнования проводятся в трех классах: «Золото», «Серебро» и «Бронза». На пресс-конференции гонщики делились ожиданиям от предстоящих баталий на трассах. Также обсуждались вопросы возможного изменения трасс в случае сложных погодных условий. Организаторы гонки «Путь Чапая» обещали, что зрители, пришедшие на старты получат незабываемые эмоции от экстремальных заездов.

Опубликовано: 18 августа 2023 г.


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