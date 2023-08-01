Власти Чувашии представят стратегию развития туризма 1 декабря в день региона в Москве

ЧЕБОКСАРЫ, 17 августа. /ТАСС/. Стратегия развития туризма Чувашии, разработка которой началась в августе, будет представлена 1 декабря в Москве на территории ВДНХ в день региона. Реализация стратегии начнется в 2024 году, сообщил ТАСС вице-премьер республики, глава Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов на всероссийском съезде туристско-информационных организаций.

«Основной работой этого года будет разработка стратегии развития туризма Чувашской Республики. <…> Работа началась в <…> августе. Задача по госконтракту — завершить ее к 1 декабря. Представить стратегию мы хотим прямо на ВДНХ, когда будет день региона, на выставке в Москве. И надеемся уже на отклик участников рынка», — сказал Краснов.

В стратегии планируется предусмотреть две основные части. «Первое — все, что будет способствовать укреплению и развитию туристической инфраструктуры: гостиничный номерной фонд, места туристической привлекательности, транспорт, дороги и так далее. <…> И участники рынка — туристические агентства, операторы, перевозчики, экскурсоводы. Мы должны собрать инфраструктурную часть», — пояснил министр.

Второй блок — продвижение. «Без продвижения мало кто узнает о туристическом месте, мало кто узнает о Чувашии и о каком-то продукте. <…> Это выставки, участие в мероприятиях, цифровизация, популяризация, проведение событийных мероприятий, фестивалей и так далее. И здесь уже будем фокусироваться», — отметил собеседник агентства.

Краснов подчеркнул, что в документе будут указаны инструменты и финансовые источники его реализации. По словам министра, к воплощению стратегии в республике приступят в 2024 году. В июле 2021 года в регионе утвердили концепцию развития туризма в Чувашии до 2030 года, предусматривающую десятикратный рост числа туристов за 10 лет — до трех млн человек.

IV всероссийский съезд туристских информационных центров открылся в Чебоксарах в четверг. В нем принимают участие свыше 100 человек из более чем 40 регионов страны. 17 и 18 августа пройдут мастер-классы и стратегические сессии, на которых обсудят федеральные проекты о развитии туризма, эффективность информационных туров и их продвижение. 19 августа гости познакомятся с достопримечательностями Чебоксар.