Экскурсии в подарок

Ко Дню города 19 и 20 августа музейно-туристический центр Чебоксар при поддержке городской администрации по традиции проведет бесплатные экскурсии по центральной и исторической части города. Во время пешей прогулки жители и гости столицы узнают много интересного про историю и культуру Чебоксар, посетят названный в честь города пограничный сторожевой корабль-музей, поближе познакомятся с достопримечательностями, объектами исторического наследия, пройдутся по Красной площади, смогут полюбоваться видом старинных храмов и монастырей. И в субботу, и в воскресенье запланировано провести по три таких экскурсии в 10, 13 и 15 часов. Однако на каждую из прогулок по знаковым местам города возьмут не более 20 участников, так что стоит заранее записаться по телефону: +7 (8352) 37-00-42, советуют в Управлении культуры и развития туризма администрации Чебоксар.