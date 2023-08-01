У нашей эстафеты — надежные друзья

По традиции осенний спортивный сезон в республике открывает легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия», которая 2 сентября на дорожках «Олимпийского» пройдет в 85-й раз. Участникам Фестиваля спорта прессы напоминаем, что подать заявку для регистрации команды в соревнованиях нужно строго до 17 часов 31 августа 2023 года по электронному адресу maneg1@mail.ru. Если вы успешно прошли этот этап, то приходите на дорожки без шипованной обуви (она запрещена). Огромную поддержку в проведении эстафеты «СЧ» оказали наши добрые друзья — Чувашпотребсоюз, Нотариальная палата Чувашии и Чебоксарский хлебозавод № 1.

Покоряют новые вершины и помогают людям

В организации юбилейной 85-­й легкоатлетической эстафеты «СЧ» нам помогают надежные друзья. На протяжении многих лет бессменным партнером Фестиваля спорта прессы является Нотариальная палата Чувашии.

Нотариусы Чувашии принимают активное участие в спортивной жизни республики. Ко Дню Победы Нотариальная палата ежегодно организует традиционный турнир по пулевой стрельбе «Мы помним…», проводимый в память о подвиге наших предков во время Великой Отечественной войны.

Укрепить здоровье и корпоративный дух нотариусам и их семьям помогает участие в спартакиаде, которую проводит Нотариальная палата с участием органов юстиции. В программе соревнований — шахматы, шашки (олимпийская система), бильярд, дартс, стрельба, легкая атлетика, плавание, волейбол и футбол. Также команда самых подготовленных нотариусов участвовала в спартакиадах, организованных Федеральной нотариальной палатой.

С престижных соревнований члены Нотариальной палаты Чувашии всегда привозили медали — наши представители завоевывали награды в шахматах, лыжных гонках и конькобежном спорте. В нынешнем году нотариусы участвовали в соревнованиях «Нотариальная лыжня Прикамья­2023», которые состоялись в Татарстане. Также одна из сотрудниц региональной Нотариальной палаты в составе большой группы единомышленников из разных уголков страны покорила Эльбрус.

Любопытно, что нотариусы из Чувашии в составе сборной страны выступали на международной Олимпиаде нотариусов, которая проходила в Кракове (Польша).

Впрочем, Нотариальная палата не только участвует и проводит турниры по различным видам спорта. Организация оказывает материальную поддержку социальным учреждениям в районах и городах республики, приобретая не только канцелярские товары, предметы первой необходимости, но и спортивный инвентарь: лыжи, коньки, самокаты, футбольные и баскетбольные мячи, гимнастические палки и другое оборудование. Благодаря активной поддержке социальные учреждения организуют интересные спортивные мероприятия для своих воспитанников

Также Нотариальная палата помогает спортсменам с ограниченными возможностями, в частности, оказывая финансовую помощь для поездок слабовидящих детей на проводимый ежегодно открытый Кубок России по настольному теннису (спорт слепых).

Кооператоры дружат со спортом

До старта юбилейной 85-­й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» остается меньше трех недель. Огромную поддержку в проведении масштабного праздника спорта и здорового образа жизни оказывают наши любимые партнеры. Традиционный друг Фестиваля спорта прессы — Чувашпотребсоюз. Предприятие потребительской кооперации не только предоставляет качественную продукцию для своих потребителей, но и активно дружит со спортом.

Сотрудники организации на собственном опыте знают, что занятия физкультурой и спортом сплачивают коллектив и укрепляют командный дух. Для вовлечения специалистов предприятия в активный образ жизни каждый год проводится традиционная спартакиада работников потребительской кооперации. Нынешние старты проходят в 21­й раз — они приурочены к 130­летию потребительской кооперации Чувашии. Сотрудники борются за пальму первенства в восьми видах спорта. Среди них — легкоатлетические и лыжные эстафеты, волейбол, мини­-футбол, плавание и даже дартс. Соревнования проводятся в разных районах республики.

Кстати, совсем недавно завершился турнир по мини-­футболу среди мужских и женских команд. У мужчин первое место заняла команда Октябрьского райпо, а среди представительниц прекрасной половины победа досталась Красночетайскому райпо. Сейчас уже известны результаты пяти видов соревнований. По итогам спартакиады победители получат главный кубок, а призовая тройка (команды райпо) будет награждена сертификатами на приобретение спортивного инвентаря.

Также кооперативные организации Чувашпотребсоюза принимают активное участие во всероссийских спортивно-­массовых акциях — «Кросс нации», «Лыжня России». Сотрудники предприятия с огромным желанием сдают нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» для проверки физических кондиций.

Важно отметить, что ряд кооперативных организаций являются партнерами окружных турниров по волейболу. Скоро в спортивной жизни предприятия состоится еще одно важное событие — 30 августа в комплексе «Улап» Чебоксарского муниципального округа пройдет 11­й физкультурно­-оздоровительный фестиваль «Папа, мама, я — спортивная семья». Разнообразные и интересные испытания ожидают участников.

Настрой на спортивный лад и командный дух помогают предприятию добиваться отличных успехов в работе. И в этом — большая заслуга председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова, который сам ведет активный образ жизни, занимается физической культурой и участвует в проводимых соревнованиях. Надеемся увидеть Валерия Михайловича в составе нашего традиционно приветственного забега руководителей предприятий республики на юбилейной 85­й эстафете «Советской Чувашии».

Предприятие с акцентом на человека

Вкусная продукция Чебоксарского хлебозавода № 1 часто украшает праздничные столы жителей нашей республики. Предприятие с богатой историей (в следующем году отпразднует 90­летний юбилей) традиционно присоединилось к дружной команде партнеров юбилейной 85­й легкоатлетической эстафеты «СЧ».

Неоценимый вклад в развитие хлебозавода вносит генеральный директор Елена Бадаева. Для работников на предприятии созданы комфортные условия труда. Здесь заботятся о здоровье сотрудников, проводя регулярные медосмотры.

При этом заводчане и сами ведут здоровый образ жизни, участвуя в различных спортивных мероприятиях («Лыжня России», «Кросс нации»). Генеральный директор за счет личных средств организовывает турниры по вольной борьбе среди детей, которые проходят на базе столичной спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова, в них участвуют и дети сотрудников предприятия. В предстоящие выходные в рамках празднования Дня города Чебоксары работники хлебозавода будут участвовать в акциях «Чапай зовет на чай» и «Зарядка со звездой».

Также Елена Игнатьевна и хлебозавод № 1 помогают многим социальным учреждениям, выделяя финансовые средства на усовершенствование инфраструктуры детсадов, школ, больниц. В 2020 году с благословения митрополита Варнавы была построена и введена в действие церковь в честь Святого Георгия Победоносца в деревне Новое Ишино Янтиковского района.

Важно, что хлебозавод оказывает поддержку участникам специальной военной операции. В зону СВО были отправлены гуманитарные грузы. Также Елена Бадаева из личных средств выделила 300 тысяч рублей в поддержку матерей, чьи сыновья погибли в зоне СВО.

Кстати В 2022 году Елене Бадаевой было присвоено звание почетного гражданина Чебоксар.

Ежегодно в легкоатлетической эстафете «СЧ» участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители здорового образа жизни. Фото из архива редакции