Золотая ложечка императрицы

Интерактивное путешествие в прошлое.

Накануне дня рождения Чебоксар появился первый бесплатный туристический аудиоспектакль по Чувашии «Волжские истории: Чебоксары». Аудиогид, разработанный цифровой экосистемой МТС, будет сопровождать туристов и жителей региона по Волге в сторону Казани и в сторону Нижнего Новгорода.

«Мы с вами отправляемся в путешествие по живописным просторам одной из самых красивых и величественных рек — вверх по великой матушке Волге. Волга издавна считалась рекой, дающей жизнь, и многие старинные города на Руси были основаны как пункты торгового пути с севера на юг…» Так начинается неспешное увлекательное странствие по волжской истории.

Голос, ведущий за собой

Приятный мужской голос уносит нас в те времена, когда с небольшого булгаро­-чувашского поселения на берегу Волги начинает зарождаться самобытная культура нашего народа. Перед глазами встают красочные картины прошлого, которые нельзя увидеть, просто изучая исторические архивные данные. К тому же интерактивный гид в нашем случае не просто аудиоэкскурсия, а настоящий мини-­спектакль с актерскими вставками и звуковыми эффектами, перемещающими слушателя в различные исторические эпохи.

В этих историях, связанных с республикой, переплелись захватывающие легенды и быль о чувашском народе и его культуре, рассказы о купеческих и крестьянских семьях, а также интересные факты из жизни известных людей, проплывавших мимо этих берегов. В аудиогиде рассказывается обо всех городах, становление и развитие которых связано с Волгой: Чебоксары, Новочебоксарск, Мариинский Посад, Козловка. «Голосом» проекта стал известный чебоксарский радиоведущий Александр Базаров.

И это все на самом деле очень круто! Онлайн­-путеводитель расскажет о том, у кого и зачем Петр Первый гостил в Чебоксарах. Или где Екатерина Великая обронила золотую ложечку, и почему известный русский математик Николай Лобачевский прикупил себе домик на берегу Волги. Копилку интересных фактов можно также пополнить историями о том, как купцы из Козловки налаживали торговые связи с зарубежьем, а чебоксарский купец отстроил шикарный особняк для любимой жены-­иностранки.

Большинство историй будет интересно и самим жителям Чувашии. А незнакомые с нашей культурой и языком гости республики благодаря аудиогиду смогут узнать, как по-чувашски называется Волга и откуда берет начало это слово, какие свадебные обычаи чувашей связаны с водой, а также познакомятся с красотой национальных украшений и вышивки.

Этот цифровой проект имеет один несомненный плюс — он доступен всем в любое время и в любом месте. Им могут воспользоваться абоненты любого оператора связи совершенно бесплатно. Достаточно скачать приложение МТС Live на свой смартфон, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Волжские истории: Чебоксары». Вы можете гулять с ребенком по набережной Чебоксар и слушать исторические рассказы вместе. А туристы круизных теплоходов смогут отсканировать QR­код, ведущий на аудиоспектакль, прямо перед отплытием из Чебоксар с информационной стойки, расположенной на причале для экскурсионных кораблей, а затем слушать рассказы о республике в своем путешествии по Волге.

Туризм по­-соседски

«Мы запустили уникальный проект в Чувашии. Он, несомненно, поможет развитию внутреннего туризма, через доступные цифровые возможности для жителей и гостей нашей республики. Аудиогид познакомит с интересными историческими фактами как простых путешественников, так и любителей изучения истории собственного края. Чувашия стала вторым регионом на Волге, где запустился такой бесплатный цифровой помощник. Недавно аналогичный проект представили в Самаре», — рассказала директор оператора связи в Чувашии Нина Краснова.

Туризм в России переживает сейчас ренессанс, и новые тренды занимают в этой сфере свою нишу. «Если говорить про Чувашию, то она соответствует всем туристическим трендам, которые есть в России. Мы видим, кто приезжает в республику и зачем. Первое место занимают туристы из Москвы, на втором жители Татарстана, затем идут жители Марий Эл и других соседних регионов. Это говорит о востребованности тренда на соседский туризм», — считает директор по коммуникациям Сергей Становкин.

Своим мнением поделилась и начальник отдела Агентства по развитию туризма Чувашской Республики Татьяна Путина: «Сейчас активно развивается внутренний туризм и набирает особую популярность такое его направление, как речной туризм. У нас красивый город на Волге, поэтому к нам тянутся гости из близлежащих регионов. И аудиоэкскурсия по истории Чебоксар только повысит туристическую привлекательность нашей республики».

Публикуется в рамках проекта «Туристический паспорт», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики