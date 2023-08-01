Город и его герои

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В самом сердце Чебоксар ко Дню города на бульваре Купца Ефремова открылась необычайно важная и интересная выставка — «Созидатели города». Ее экспозиция посвящена замечательным людям, которые своими усилиями и творческой работой внесли огромный вклад в развитие города и оказали огромное влияние на его культуру и инфраструктуру. Здесь представлены горожане разных профессий: повар, слесарь, заливщик металла, наладчик станков и манипуляторов, технолог кондитерского производства, старший мастер бараночного производства, электромонтер, педагог…

В городской администрации уверены, что этот замечательный культурный проект привлечет внимание не только жителей столицы республики, но и гостей из других городов.

Опубликовано: 17 августа 2023 г.


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