Рукотворные шедевры, мастерские и творческие посиделки

Что «Вышитая Россия» приготовила для участников и гостей?

Поклонники народного творчества в предвкушении большого праздника. Уже сегодня в столицу Чувашии на Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия» приезжают первые участники и гости, у которых впереди несколько незабываемых, насыщенных яркими событиями дней. Ведь «Вышитая Россия» — это не только грандиозная выставка рукотворных карт регионов, но и «свидание» с творчеством самобытных мастеров, «кладовая» народной мудрости, традиций, «лаборатория» уникальных знаний и умений, прикоснуться к которым сможет каждый участник. Все подробности — в нашей беседе с министром культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светланой Каликовой.

— Светлана Анатольевна, самое ожидаемое культурное событие года уже на пороге. Не терпится увидеть получившиеся шедевры мастеров народного творчества — вышитые карты 70 регионов страны. Особенно приятно, что начало этому проекту было положено в Чувашии. Сколько мастеров присоединилось к проекту?

— Фестиваль «Вышитая Россия» объединил более тысячи мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и этнографов страны. Около 150 из них приедут в Чебоксары, в том числе вышивальщицы ДНР и ЛНР. К слову, Донецкая Народная Республика, а также Свердловская область представят сразу по два полотна. Кроме того, отдельно будут представлены карты Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

ЦИФРЫ ♦ 70 регионов-участников фестиваля ♦ 73 вышитых полотна ♦ 150 мастеров вышивки, в т.ч. 135 из регионов России

— Уверена, все ждут открытия выставки. О чем «расскажут» нам рукотворные карты?

— На мой взгляд, мастера составили вышитую энциклопедию страны, по которой можно изучать ее историю, географию, культурные особенности, природные богатства и даже туристическую привлекательность. Мы видим, что старинные техники народного рукоделия актуальны, востребованы. И в рамках фестиваля сделаем все возможное, чтобы они оставались на пике зрительского интереса. На выставке карт фестиваля «Вышитая Россия» в Чувашском государственном художественном музее можно будет увидеть полотна с различными техниками вышивки: вышивка по бархату, вологодское «письмо», аппликации из янтаря, кожи и меха, золотное шитье, шитье бисером и жгутами зег. Возглавит парад региональных карт уникальный музейный экспонат — вышитая карта России.

— Не менее значима и образовательная программа фестиваля?

— Вне всякого сомнения. В рамках фестиваля пройдут творческие лаборатории, публичные лекции и мастер-классы от Российского этнографического музея. С 17 по 20 августа в Музее чувашской вышивки будут проведены занятия для специалистов в сфере народного искусства, мастер-классы для профессиональных мастеров по вышивке.

А публичные лекции специалистов ведущего этнографического музея страны, запланированные на 19 и 20 августа на площадке выставки вышитых карт регионов в Чувашском художественном музее, смогут послушать все желающие. Кроме того, 19 августа на Красной площади в Чебоксарах состоится концертно-обрядовая программа «Большая вечерка» (Улах). А 20 августа на этой же площадке состоится ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Так что ждем чебоксарцев и гостей столицы на праздник!