О вышитой карте

ИРИНА МЕНЬШИКОВА,

директор Чувашского национального музея:

«Открытый монтаж уникальной выставки Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия» можно будет наблюдать уже завтра, 18 августа, в Чувашском государственном художественном музее. Ценители декоративно-прикладного искусства в предвкушении — на одной площадке они смогут увидеть творческое воплощение большинства регионов России. Сотрудники Чувашского национального музея тоже волнуются — нечасто приходится иметь дело с таким богатым и разнообразным материалом. Конечно, у нас есть опыт работы с Вышитой картой России, которая и сейчас, по прошествии года, поражает своим масштабом и красотой. Но 70 с лишним вышитых карт регионов, собранные в одну экспозицию, — это совсем другой размах. Мы рады, что друзья и коллеги из разных уголков страны вновь нас поддержали, и надеемся, что зрители по достоинству оценят результат этой колоссальной творческой работы».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия» стал продолжением проекта «Вышитая карта России». В 2022 году мастера всей страны создали уникальное полотно, которое сами вышивальщицы назвали оберегом России.

Опыт создания карты, отзывы участников проекта и зрителей показали, что исконная традиционная народная культура находит в душах людей сильный эмоциональный отклик. Всплеск интереса к вышитой карте сформировал в российском обществе повышенный эстетический запрос к традиционной культуре, к народному обрядовому творчеству. Акция получила дальнейшее развитие в каждом регионе России, участники проекта начали вышивать карты своих регионов.

При этом фестиваль «Вышитая Россия» — это не только выставка. Наш фестиваль объединяет фольклорные обрядовые традиции, праздники, декоративно-прикладное творчество и позволяет наиболее полно передать красоту и глубину традиционного народного искусства. В эти дни в Чебоксарах гости фестиваля увидят концертные выступления ведущих фольклорных творческих коллективов России и Чувашии, примут участие в посиделках с мастерами и фольклорными исполнителями, смогут купить изделия мастеров на ремесленной ярмарке, принять участие в мастер-классах по вышивке. Мы признательны Российскому этнографическому музею, который проводит на фестивале масштабную образовательную программу с публичными лекциями и мастер-классами. Уверен, что фестиваль пробудит дополнительный интерес к истории и культуре народов страны, к своим корням, сформирует приверженность традиционным духовным ценностям — особенно среди молодежи, придаст импульс развитию творческой культуры и даст толчок новым культурным проектам, как это сделала «Вышитая карта России».