Добро пожаловать на «Большую вечерку»!

«Улах — это старинный чувашский обычай, когда девушки собирались вместе, вышивали приданое для свадьбы и одежду для будущих малышей, а парни ходили от двора ко двору с угощениями, знакомились, присматривали себе невест и демонстрировали творческую удаль, танцевали, играли на гармонях и веселились. Мы решили показать на фестивале одну из важных составляющих нашей национальной идентичности и уникальный пласт нематериального культурного наследия чувашского народа», — объяснила министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

В театральное действо будут вовлечены и гости. Мастерицы, создавшие оберег страны — Вышитую карту России и карты своих регионов, обменяются на Улахе секретами мастерства. Свои умения покажут лучшие вышивальщицы Чувашии, выпускницы Национальной школы чувашской вышивки. Интерактивная программа начнется в 17 часов перед Национальным музеем Чувашии. А чтобы умелицам вышивалось веселее, гармонисты будут развлекать их своим виртуозным исполнением.

Продолжит Улах концерт. Как рассказали в Минкультуры республики, на сцене перед Чувашским драмтеатром выступят творческие коллективы из Нижегородской и Саратовской областей, Адыгеи, Якутии. Так, артисты ансамбля «Джэныкъу» исполнят адыгские народные песни в исконно древней форме «пщыналъэ» с использованием народных инструментов. Необычную технику горлового пения покажут юные артисты этнофольклорного коллектива «Добун» из Якутии. Среди участников концерта также обладатель гранта национального проекта «Культура» в Приволжском федеральном округе, ансамбль народного танца «Варенька» из Саратовской области. В его репертуаре — народные танцы с виртуозными трюками и вращениями, сюжетные миниатюры, лирические и хороводные танцы.

Гвоздем праздника станет Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной. В исполнении артистов прославленного коллектива можно будет услышать всенародно любимые русские песни. Украшением «вечерки» станет дефиле коллекций народных костюмов от дизайнеров Татарстана, Краснодарского края и Чувашии, республику представит фирма художественных промыслов «Паха т?р?» и модный дом «Хитре».