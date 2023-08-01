Хмеленок собрал пивоваров страны

Пенный баттл на волжском берегу.

В столице Чувашии продолжает работу фестиваль «Зеленое золото России-2023». Это представительный красочный форум, на котором пивовары страны демонстрируют свою продукцию, а хмелеводы обсуждают перспективы своей отрасли.

Фестиваль в Чебоксарах проходит во второй раз. В прошлом году он был «вписан» в формат Дня республики, но по многочисленным предложениям пивоваров и хмелеводов было решено выделить его в самостоятельный праздник. Ему даже и талисман придумали — забавного персонажа Хмеленка.

В белоснежных шатрах на площади Речников расположились хозяева и гости столицы со своими пенными напитками и закусками. Вплоть до экзотических — огромными морскими крабами, быком на вертеле… Приехали представители 21 завода из 11 субъектов России, в том числе Калужской, Самарской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Ульяновской, Пензенской, Московской областей, Татарстана, Марий Эл.

С утра первого дня фестиваля площадка принимала гостей на дегустацию пива. Она проходит по сетам — два с половиной часа каждый. Все производители, естественно, стремились завлечь посетителей к себе, и между ними наблюдалось негласное соперничество, своеобразный баттл — без официального определения победителей. Их выбирали посетители своими предпочтениями.

У группы компаний «Визит» из Пензенской области давнишняя история — завод варит пиво с 1947 года. По словам директора по рекламе и маркетингу Павла Борисова, сырье они используют пока в основном импортное, хотя делать это становится все труднее из-за санкций. Поэтому нащупывают уже и отечественных поставщиков — провели первую варку пенного напитка из чувашского хмеля. «Всем понравилось, будем работать над этим и дальше», — говорит Павел. А вот компания из Татарстана умудряется полностью пользоваться сырьем из одной недружественной страны — по неким нетрадиционным схемам, сказала представитель компании.

Калужская область представлена небольшой пивоварней «Лабиринт». «Экспериментируем, выводим новые интересные сорта пива, — говорит представитель предприятия Вячеслав Ветелев. — Что касается чувашского хмеля, то его покупают и будут покупать, так как хмеля в стране пока мало. Мое пожелание вашим хмелеводам — работать и работать, расширять и расширять плантации».

Ну и, конечно, наш «Букет Чувашии» представлен самой внушительной, пожалуй, экспозицией. Свободных мест под его шатром практически не было. В плане демонстрации местного пивоварения представлены и интересные находки. У гостей была возможность не только продегустировать современные образцы продукции, но и заглянуть в историю. Со стилизованной под старинную деревенскую избу площадки звучали песни в исполнении фольклорного коллектива из села Большая Выла Аликовского округа по руководством Елены Васильевой. Артисты не только пели, но и показывали предметы утвари, с помощью которой когда-то варили домашнее пиво.

ЦИФРА Более 70 тыс. человек — таким ожидается общее количество посетителей фестиваля.

…Ближе к вечеру жара спала, и под шатрами стало яблоку негде упасть. Атмосферу подогревали музыканты со сцены. Вскоре прибыл Глава республики Олег Николаев. Он ознакомился чуть ли не со всеми участниками презентации пенного напитка, интересуясь и технологиями, и перспективами использования чувашского хмеля.

На торжественном открытии Олег Николаев отметил, что нынешний фестиваль стал по-настоящему всероссийским, так как проходит при поддержке Минсельхоза России. «Наша задача — обсудить на форуме все аспекты производства хмеля в стране, — обозначил он. — Выработанные правительством республики три года назад планы по развитию отрасли получили хороший отклик со стороны рынка, соответственно — со стороны правительства России», — сказал далее Глава. И продолжил, что сейчас есть все возможности для развития имеющихся компетенций отрасли в единый слаженный процесс. А пивной фестиваль в рамках всего форума является главной эмоциональной составляющей.

Председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков начал свое приветствие словами «пиво и деньги — вещи взаимосвязанные». После чего сидевший рядом с журналистами первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков одобрительно слегка поаплодировал. «Будем развивать пивоварение — будет пополняться бюджет. Я горжусь тем, что принадлежу к нации, у которой пивоварение — давняя традиция, немцы и шведы после нас научились варить пиво, — сделал экскурс в историю парламентарий. — И очень здорово, что Глава республики возрождает наше древнее ремесло».

С приветствием выступила и Ирина Письменская, директор Чувашского регионального филиала Россельхозбанка — генерального спонсора фестиваля. «Искренне надеемся, что амбициозные планы по развитию хмелеводства, которые ставит руководство республики, получат своё воплощение в жизнь, и мы готовы внести свой вклад», — отметила она.