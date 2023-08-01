«Кубок съедим, но поделимся»

В Чебоксарах завершился «Шоколадный кубок», этап детского Кубка России по шахматам.

…Еще на прошлой неделе они корпели за шахматной доской, чтобы разработать победную комбинацию. А сейчас у них наверняка новая стадия раздумий: что сделать с главным призом, кубком из шоколада, изготовленным кондитерской фабрикой «АККОНД». Дилемма непростая: приз сладкий и просто манит его съесть, но и на память почему бы не сохранить…

В Чебоксарах завершился этап детского Кубка России по шахматам, получивший название «Шоколадный кубок». К его окончанию скорректировалось число участников соревнования — 400 детей (вместо ранее озвученных 500) из 42 (а не 46) регионов России. В том числе — 160 спортсменов из Чувашии. Но незыблемо главное: реакция мальчишек и девчонок на ту атмосферу, в которой они провели десять дней как в здании ледового дворца «Чебоксары Арена», так и за его пределами, в рамках проведения культурной программы, например. Показательный момент: глава оргкомитета «Шоколадного кубка», депутат Анатолий Аксаков на церемонии закрытия объявил, что теперь этот турнир будет проводиться на ежегодной основе. Он еще что­-то добавил, но часть его фразы утонула в громких аплодисментах: детей явно воодушевила такая информация.

Также Аксаков напомнил, что в следующем году здесь пройдет не только один из этапов, но и финал Кубка России (в этом году — в Ярославле), пообещав, что все будет организовано на высочайшем уровне.

«Вы все, ребята, кто участвовал в соревновании, — победители. Я постоянно сюда приходил, видел ваши азартные, думающие лица. И еще один момент хотел бы обязательно отметить. Вы — будущее нашей страны. А мы хотим, чтобы будущее нашей страны было в надежных, умных, толковых — а шахматы этому помогают — руках. Поздравляю вас всех с удачным проведением этапа Кубка России в Чебоксарах!» — сказал Аксаков.

Поздравил участников «Шоколадного кубка» (вне зависимости от занятого итогового места) и глава администрации города Чебоксары Денис Спирин. У него, помимо прочего, возник и профессиональный интерес. «Вам понравился наш город?» — обратился Спирин к юным шахматистам и сопровождавшим их родным и близким. В ответ он услышал громкое и стройное «Да­а­а­а!»

ДОСЛОВНО

Денис Спирин,

глава администрации города Чебоксары:

«Отрадно, что гостям понравился наш чистый и уютный город. Мы гостеприимно встретим дорогих гостей и в следующем году. Поскольку «Шоколадный кубок» планируют сделать ежегодным, я рад, что Чебоксары становятся центром притяжения для ярких спортивных событий всероссийского масштаба».

Президент Федерации шахмат Чувашии Михаил Мельник заявил, что испытывает и радость, и грусть одновременно. «Радость в том, что вы все счастливы, а грусть — в том, что сегодняшний праздник уже заканчивается. И я больше чем уверен, что через год мы снова с вами здесь встретимся. Поздравляю вас. Почему? Потому что вы молодцы, вы приехали, вы играли и побеждали. Удачи!» — с такими напутственными словами Мельник обратился к аудитории.

На церемонии закрытия «Шоколадного кубка» награждали спортсменов, занявших места с первого по пятое в своих возрастных категориях. А это, напомним, категории среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Для них был сформирован призовой фонд в размере 500 тысяч рублей. Победители получили по 20 тысяч, серебряные призеры — по 16 тысяч, бронзовые — по 14 тысяч, ставшие четвертыми — по 8 тысяч, пятыми — по 4,5 тысячи. Также они получили медали, победители к тому же еще и кубки (и шоколадные тоже).

Среди победителей — и представители Чувашии. Марьяна Осипова выступила просто триумфально, выиграв все свои партии в возрастной категории до 9 лет. Как отмечала газета «СЧ», у нее уже есть опыт победителя, приобретенный как раз на этапах Кубка России.

«Эмоции радостные, веселые. Самой сложной соперницей для меня стала Реана Кинзябуллатова из Башкортостана (заняла второе место. — Прим. ред.), — сказала Марьяна автору этих строк. Также она поделилась и своими спортивными амбициями: «Хочу стать гроссмейстером». Прояснилась и судьба сладкого приза: «Кубок хочется съесть», — сказала победительница, уточнив, что обязательно поделится со всеми, кто захочет к этому присоединиться.

Мама Марьяны Осиповой Наталья заявила, что гордится целеустремленностью дочери. «Она всегда стремится к победе и никогда не сдается даже при неудачах. Ее отличительное качество — сила характера. Она не позволяет эмоциям превалировать над разумом», — отметила Наталья.

Осипова-­старшая рассказала и о том, как Марьяна соблюдала режим и дисциплину по ходу турнира. «Режим, конечно, соблюдался. Есть определенные правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно на турнире, не нервничал. Прежде всего, это создание спокойной обстановки дома и, конечно, умеренная нагрузка. Ребенок и гулял, и занимался какое­то время, но занятия были минимальные».

В явно приподнятом настроении был любитель шахмат из Нижегородской области Сергей Борщ. Его сын Алексей выиграл «Шоколадный кубок» среди мальчиков до 11 лет.

«Впечатления от турнира самые приятные. Я думаю, что это один из самых лучших детских этапов получился. Много где ездили, поэтому есть с чем сравнивать. Все прекрасно», — сказал Борщ-­старший.

Его сын-­победитель в тот момент оказался неуловим даже для отца, поэтому за него «отдувался» брат триумфатора Александр, также боровшийся за призы. «В принципе, все было очень хорошо, мне все понравилось. Организация была хорошая. Я в Чебоксарах раньше не был», — поведал он.

Отдельно были награждены и шахматисты из Чувашии. К примеру, самой младшей участницей стала Гаврилова Елизавета. На момент награждения Лизе исполнилось 5 лет 10 месяцев и 29 дней. Ей был вручен специальный приз — большой мишка.