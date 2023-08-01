Чувашия — в первой десятке по развитию системы закупок

Результаты планомерной работы по развитию системы закупок республики отметил директор по государственному заказу Федеральной электронной площадки ТЭК-Торг Дмитрий Серединцев на межрегиональной конференции «Контрактная система в условиях новых вызовов». Она второй год подряд проходит в Чебоксарах при участии представителей Федерального казначейства, ФАС России, экспертов в сфере государственных и муниципальных закупок, специалистов уполномоченных учреждений по осуществлению закупок из разных регионов страны.

Чувашия находится в топ-10 лидеров по показателям развития системы закупок. Из года в год количество только конкурентных закупок достигает порядка 14 тыс. Экономия бюджетных средств при этом составляет от 10%,что является весьма существенным показателем. Это результат серьезной работы по централизации, автоматизации процесса. На 10 объявленных закупок победителями в пяти становятся субъекты малого предпринимательства. Это тоже один из лучших результатов по России.

Как отмечает Глава Чувашии Олег Николаев, события последних лет, в том числе пандемия, начало специальной военной операции, требуют ускорения. Цифровизация процессов обеспечивает прозрачность и создает дополнительный «фильтр», чтобы заказчики уже на начальной стадии могли учесть ошибки, и, что важнее, — не допустить их.

Начиная с 2020 года в Чувашии планомерно реализуются мероприятия по централизации закупок, прежде всего крупных, в рамках федерального закона 44-ФЗ. «По малым объемам закупок мы начали работать в 2021 году, за этот период осуществлено уже более 40 тыс. закупок малых объемов более чем на 4,5 млрд рублей. С 1 января 2023 года мы централизовали закупки в рамках 223-ФЗ. Тем самым в этом году полностью завершим централизацию, цифровизацию, а самое главное — обеспечим прозрачность всех закупок», — подчеркнул Глава.

Ежегодно через централизованную систему закупок для государственных и муниципальных нужд размещается порядка 14 тыс. конкурентных закупок, из них 80% — это электронные аукционы, как наиболее открытый и прозрачный способ. Сам процесс расходования бюджетных средств — от планирования и создания бюджета до исполнения контракта — находится в режиме автоматизации. Это дает возможность вести учет хода реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.