За самолет — в «черный список»

Сразу две строительные организации включены в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашии, ООО «Альянссервис» (Ульяновск) нарушило условия контракта и не выполнило работы по благоустройству самолета-памятника в селе Иваньково-Ленино Алатырского округа. Заказчик решил отказаться от услуг необязательной компании.

В реестр недобросовестных исполнителей включено и ООО «Автодор» (Новочебоксарск), которое также проигнорировало сроки, прописанные в контракте. Предприятие должно было заняться устройством противопожарного водоема в селе Малое Карачкино Ядринского округа. Как пояснила заместитель руководителя Управления — начальник отдела контроля закупок Наталия Винокурова, эти организации будут значиться в реестре недобросовестных два года.

КСТАТИ

О плачевной судьбе памятника-самолета в алатырском селе «СЧ» писала в октябре 2020 года (статья Евгения Шумилова «Сломанные крылья»). И пусть не сразу, но сельчане все-таки взялись за дело. В прошлом году с помощью программы инициативного бюджетирования в Иваньково-Ленино привели в порядок площадку около самолета — уложили плитку, установили ограждение, лавки, урны смонтировали новое освещение. В этом году по той же программе планировалось отреставрировать само транспортное средство. Но, увы, нерадивый подрядчик подвел…