В Чувашии хотят в разы сократить расходы на содержание служебного транспорта

Как сообщает «Чувашинформ», средний возраст служебных легковых автомобилей в муниципалитетах республики составляет 12-15 лет, пробег давно перевалил за 300 тысяч км, узлы и агрегаты изношены, на кузовах – сквозная коррозия.

Содержание столь «пожилого» автопарка обходится бюджету в среднем в 130 тыс. рублей в год на каждый автомобиль, и такие затраты с учетом остаточной стоимости машин экономически нецелесообразны.

По этой причине Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов планирует закупить для муниципальных органов власти 34 легковых автомобиля. Централизованная закупка по единым требованиям позволит сэкономить бюджетные средства и обойтись без излишеств.

Планируется приобрести 25 автомобилей марки «Хавэйл», 8 – «Лада» и один электромобиль марки «Эволют».

Стоимость технического обслуживания новых машин составит в среднем 30 тыс. рублей в год, что в четыре раза меньше текущих затрат.