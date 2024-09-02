В Чувашии хотят в разы сократить расходы на содержание служебного транспорта

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото: ProAvto на dzen.ru

Как сообщает «Чувашинформ», средний возраст служебных легковых автомобилей в муниципалитетах республики составляет 12-15 лет, пробег давно перевалил за 300 тысяч км, узлы и агрегаты изношены, на кузовах – сквозная коррозия.

Содержание столь «пожилого» автопарка обходится бюджету в среднем в 130 тыс. рублей в год на каждый автомобиль, и такие затраты с учетом остаточной стоимости машин экономически нецелесообразны.

По этой причине Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов планирует закупить для муниципальных органов власти 34 легковых автомобиля. Централизованная закупка по единым требованиям позволит сэкономить бюджетные средства и обойтись без излишеств.

Планируется приобрести 25 автомобилей марки «Хавэйл», 8 – «Лада» и один электромобиль марки «Эволют».

Стоимость технического обслуживания новых машин составит в среднем 30 тыс. рублей в год, что в четыре раза меньше текущих затрат.

Опубликовано: 18 сентября 2024 г.


Читайте также:

В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
Красная площадь. Митинг в честь автопробега Москва — Каракумы — Москва, 1933 год
В Чебоксарах дезинфицируют общественный транспорт
Какие дополнительные меры профилактики коронавируса предприняты в Чебоксарах
Новая клиника, деньги на троллейбусы и отсрочки по кредитам: итоги поездки Олега Николаева в Москву

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.