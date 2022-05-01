В Чебоксарах прошла межрегиональная конференция «Цифровизация и оптимизация закупочного процесса»

Закупки – как островок стабильности

Участие в государственных и муниципальных закупках – сегодня один из самых эффективных способов получить заказ с гарантированной оплатой из бюджета. А потому интерес к таким торговым процедурам возрастает. И если в былые времена конкурсные закупки существовали в бумажном виде, заявки подавались через почту, то со временем, когда повсеместно стала внедряться цифровизация, появились электронные торговые площадки для взаимодействия заказчиков и поставщиков. Более того, создан сайт Госзакупок (ЕИС), где можно получить всю необходимую информацию — кто, что и когда собирается закупать…

С каждым годом закупочная система совершенствуется с тем, чтобы сделать конкурсные процедуры более прозрачными, честными, конкурентными. Происходит цифровизация, оптимизация, централизация закупок, появляются соответствующие изменения в законодательстве. Свою лепту в необходимость введения новаций в этой сфере вносят и внешние экономические обстоятельства, те же санкции. Как раз о том, какие изменения происходят сейчас в законодательстве, какова специфика работы в условиях экономических ограничений и говорилось на прошедшей в Чебоксарах межрегиональной конференции «Цифровизация и оптимизация закупочного процесса». Организовали мероприятие Правительство Чувашии, федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» и компания «Кейсистемс». Главными спикерами на нем выступили, как уже сообщала ранее наша газета, представители Минпрома и Минфина России, Федерального казначейства и Федеральной антимонопольной службы.

ЦИФРЫ Более 400 участников приняли участие в межрегиональной конференции, более 1,5 тысяч участников подключились к ней в онлайн-режиме.

Столица республики не случайно стала площадкой для проведения форума. По оценке федеральных экспертов, регион имеет большой опыт в организации закупочного процесса. От имени руководства республики участников конференции приветствовал руководитель администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов. Он отметил, что сфера закупок – одна из самых сложных и ответственных в государственном и муниципальном управлении. Ведь именно от качества и своевременности проведения тендеров зависит решение важнейших вопросов социально-экономического развития территорий.

Вячеслав Борисов напомнил, что были времена, когда электронных торговых площадок было много, но кроме IT-специалистов мало кто понимал, как происходит закупочный процесс, кто и почему на торгах выигрывает. В 2010 году были внесены изменения в Федеральный закон №94, и электронные торги стали проводиться по единому принципу на четырех федеральных торговых площадках. Тогда же заработал единый портал (ЕИС), на котором стала размещаться вся необходимая информация. С этого, по сути, и началось активное развитие цифровизации сферы закупок. В 2013 году был принят 44-ФЗ, и в закупочный процесс включили не только контракты, но и их планирование и исполнение.

За последние два года по поручению Главы Чувашии Олега Николаева и при его поддержке была проведена масштабная работа по цифровизации и автоматизации закупочной системы в республике. Свою роль, по мнению руководителя администрации главы региона, сыграла и пандемия: при всех своих отрицательных моментах она поспособствовала тому, что многие процессы перешли в дистанционный формат.

КСТАТИ По мнению экспертов, несмотря на проблемы, остро проявившиеся весной 2022 года из-за санкций, рынок закупок будет стабильно функционировать. Как сообщает RB.RU, наибольшие возможности появляются у автономных российских производителей, которые на фоне проблем с поставками импортной продукции способны занять освободившиеся рынки сбыта. Для таких предприятий самое время выходить на закупки и получать новый импульс для развития бизнеса.

Сегодняшние изменения, в том числе и в законодательстве, нацелены главным образом на баланс интересов заказчиков и поставщиков, обозначил Борисов. По сути, это островок стабильности для обоих участников. Ведь для чего главным образом нужна закупка? Чтобы удовлетворить потребности государства или муниципалитета и найти эффективного исполнителя для закрытия этих нужд. Но еще лучше, если при этом будет достигнута экономия бюджетных средств, заметил он.

Было что добавить об успешном опыте Чувашии и генеральному директору АО «ТЭК-Торг» Дмитрию Сытину. «Начиная с 1 октября 2021 года все конкурентные способы закупок товаров, работ и услуг республики осуществляются централизованно учреждением «Региональный центр закупок Чувашской Республики». Он был создан как единая структура для решения задач в сфере развития и функционирования контрактной системы региона, объединяющая лучших специалистов по закупкам в единой организации. Это конечно во многом способствовало тому, что регион не раз занимал высокие места в национальном рейтинге прозрачности закупок», – рассказал эксперт.

Удачным назвал он и совместный с республикой проект «Портал малых закупок». С сентября 2020 года по апрель 2022 года на этой площадке было проведено свыше 23 тыс. закупок, более 17 тысяч из них состоялось, привел он данные статистики. Общая сумма заказов, которую получили победители торгов, превышает 1,7 млрд рублей, причем более полутора миллиардов осталось внутри республики. «Так что это очень хороший механизм поддержки бизнеса Чувашии, при этом бюджет получил экономию в среднем более 12%», – с особой гордостью подчеркнул Дмитрий Сытин.

Приветствовал участников конференции и генеральный директор IT-компании «Кейсистемс» Алексей Матросов. Его организация является ведущим российским разработчиком программного обеспечения для органов власти, финансовой системы, и имеет большой опыт в области автоматизации закупочной деятельности не только в Чувашии, но и во многих других регионах.

Алексей Матросов, генеральный директор компании «Кейсистемс»: «Еще помню те времена, когда для того, чтобы принять участие в какой-нибудь закупке, нужно было подготовить талмуд распечатанной документации. Заявки тоже подавались в бумажном виде, все это делалось медленно. Сейчас все существенно упростилось. Но, безусловно, остаются еще моменты, по которым возникают определенные вопросы, проблемы, требующие обсуждения, прояснения. Конференция в Чебоксарах как раз и стала площадкой для дискуссий, обмена опытом, идеями, поиска наиболее актуальных направлений».

О высоком профессиональном уровне чувашских специалистов по государственным и муниципальным закупкам рассказала руководитель Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Чувашии Надежда Колебанова. Кстати, во время открытия конференции ведомство наградило победителя и призеров конкурса «Лучший специалист по закупкам Чувашской Республики»…

Рабочая программа форума длилась два дня. Заместитель начальника Управления контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России Киясудин Адигюзелов представил обзор практики ФАС России по контролю в сфере закупок. Замдиректора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Дмитрий Готовцев проинформировал об изменениях законодательства о контрактной системе с 2022 года. Новации нацелены на ускорение и упрощение правил проведения закупок, а также повышение уровня их цифровизации.

Представители Федерального казначейства и Минпрома России рассказали об особенностях электронного актирования при приемке товаров, работ, услуг и действующей системе механизмов по приоритету российских товаров при закупках. Эти меры помогут увеличить и впоследствии стабилизировать спрос на продукцию отечественного производства. В конце каждого из своих выступлений, спикеры отвечали на вопросы участников конференции.

Не менее насыщенным был и второй день форума, посвященный разбору лучших практик регулирования закупок у единственного поставщика. На одной из площадок выступил и первый вице-премьер – руководитель Минфина Чувашии Михаил Ноздряков, который, как известно, является руководителем регионального штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Министр рассказал об опыте Чувашии и остановился на проведенной в 2021 году масштабной работе по капремонту в 53 школах республики. Помимо достигнутых успехов, он обозначил проблемы и вопросы, которые возникали при исполнении контрактов, пути их решения, а также принятые организационные меры. Систему закупок по принципу одного окна презентовала также Удмуртская Республика. Поделились опытом и другие регионы.

Фото Максима Васильева