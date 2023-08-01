Основная часть тиража новых учебников по истории напечатана

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Издательство «Просвещение» уже напечатало основную часть тиража новых учебников по истории для старшеклассников с разделом про специальную военную операцию, она готова к отгрузке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.

«Печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране, сейчас в процессе участвуют более 10 комбинатов. Учебники истории печатают 7 комбинатов. Большая часть тиража уже напечатана и готова к отгрузке. Первая отгрузка будет на Сахалин 11 августа», — рассказали в издательстве.

Как сообщали в Минпросвещения, новые учебники будут использовать в образовательном процессе уже с 1 сентября. Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов состоит из четырех книг: «История России» (10 класс), «Всемирная история» (10 класс), «История России» (11 класс) и «Всемирная история» (11 класс). Таким образом, впервые синхронизированы два курса — история России и всеобщая история. Авторами учебников по истории России выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории — Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Как сообщалось ранее, практически треть учебника по истории России для 10-х классов посвящена событиям Великой Отечественной войны. В отдельные параграфы вынесена история обороны Москвы, блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв. В учебнике по истории России для 11-го класса отражаются причины и ход специальной военной операции, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, а также вхождение в состав РФ новых регионов.