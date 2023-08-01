Качественной питьевой водой обеспечены жители деревни Ильянкино Аликовского округа

Проект реализован на основе программы инициативного бюджетирования.

Объем финансирования составил 4,5 млн рублей, из них средства республиканского бюджета — 3,6 млн рублей, 0,4 млн рублей — местного, внебюджетные источники — 0,5 млн рублей. Всего в нынешнем году в округе реализуется 33 таких проекта.

А в Цивильском округе завершили ремонт дороги по инициативному бюджетированию. На этот объект потрачено 2,7 млн рублей. Львиная доля средств предоставлена из республиканского бюджета, но и местная казна поучаствовала в сумме 0,9 млн рублей, плюс 0,2 млн привлечено из внебюджетных источников.

В текущем году в республике реализуется 1021 проект. Кроме этого, проведен дополнительный конкурс, по которому реализуется еще около 70 проектов.