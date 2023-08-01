ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Алатырь — одна из территорий с высоким потенциалом развития. Задача — вывести ее на позитивную траекторию. Для этого в том числе предусматриваем объемные инвестиции, свыше миллиарда рублей. Значительная часть будет направлена на модернизацию ЖКХ. В этом году мы планируем поставить шесть модульных котельных, что станет началом полной трансформации и модернизации системы теплоснабжения. Видим мы и первые изменения, которые создают новые точки притяжения для жителей и гостей города. Мы реставрировали краеведческий музей; продолжаем работу по программе создания комфортной городской среды, благоустраивая историческую часть Алатыря и более 10 дворовых территорий. Будем поддерживать и развивать Алатырь, чтобы он стал еще более комфортным и привлекательным для всех».