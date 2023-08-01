Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:

«Алатырь — одна из территорий с высоким потенциалом развития. Задача — вывести ее на позитивную траекторию. Для этого в том числе предусматриваем объемные инвестиции, свыше миллиарда рублей. Значительная часть будет направлена на модернизацию ЖКХ. В этом году мы планируем поставить шесть модульных котельных, что станет началом полной трансформации и модернизации системы теплоснабжения. Видим мы и первые изменения, которые создают новые точки притяжения для жителей и гостей города. Мы реставрировали краеведческий музей; продолжаем работу по программе создания комфортной городской среды, благоустраивая историческую часть Алатыря и более 10 дворовых территорий. Будем поддерживать и развивать Алатырь, чтобы он стал еще более комфортным и привлекательным для всех».

Опубликовано: 8 августа 2023 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.