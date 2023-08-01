«МолГород» вновь открылся в Заволжье

Молоды, талантливы и полны энергии

Благоухающий сосновый лес, теплое летнее солнце, Волга и приятная компания творческих и активных молодых людей. В воскресенье в Заволжье на базе отдыха «Буревестник» открылся XIV молодежный форум «МолГород-2023». В условиях «дикого» проживания — палатки, приготовление еды на костре — ребята со всех округов республики не только приятно проводят время, но и с удовольствием «впитывают» в себя новые полезные знания.

Прекрасные перспективы

…Мы приехали рано утром, когда «МолГород» только просыпался. Но уже в это время в палаточном лагере было оживленно. Юноши и девушки занимались обычными утренними процедурами. В больших котлах готовился завтрак — из них, кстати, исходил вкуснейший аромат. Мы поинтересовались, что же у ребят сегодня в меню на утро. Любезный «кашевар» приподнял крышку котла и открыл тайну — гречневая каша. Настоящий завтрак для чемпионов! Впереди ребят ждал очень активный день.

Конечно, все они приехали сюда не ради отдыха на природе. «МолГород» — уникальная возможность для обмена опытом, профессиональной и творческой самореализации молодежи. Форум проводится в республике с 2009 года. За это время его участники разработали и реализовали в своих муниципалитетах более 300 проектов. Кроме этого, многие сегодняшние лидеры молодежных организаций, волонтерских объединений и органов студенческого самоуправления республики в свое время также прошли обучение на этом форуме.

Поэтому программа «МолГорода» и в этом году разнообразна и насыщенна. У ребят есть возможность развить свои навыки по таким направлениям как «Бизнес и предпринимательство», «Государственная молодежная политика», «Работающая молодежь», «Технологии масс-медиа», «Культура и творчество», «Добровольчество».

А в качестве экспертов, у кого молодым есть чему научиться, выступают более 70 представителей малого и крупного бизнеса России и Чувашии, политические и общественные деятели, психологи, специалисты в сфере PR и медиа, маркетинга и международных отношений.

«Чего хочет молодежь?»

— Добрый день, «МолГород»! — обратился к ребятам на открытии форума Глава республики. В ответ — громкие радостные выкрики и высоко поднятые руки.

Олег Николаев никогда не скрывал, что сегодняшняя молодежь ему нравится, — она активна, креативна и нацелена на развитие. И в этот раз руководитель региона не удержался от комплиментов. «Молодежь является источником мощнейшей энергетики, которая необходима для того, чтобы творить, созидать и достигать результатов. Именно молодежь решает, каким будет завтрашний день», — подчеркнул Николаев в своем обращении к участникам форума.

При этом Олег Алексеевич точно определил философию «МолГорода»: «Мы много говорим о том, что молодежи надо создать условия, молодежи надо дать дорогу. Но для начала надо ответить на вопросы «Чего хочет молодежь? Что нужно молодежи?» Я считаю, что «МолГород» — место, где можно найти ответы на эти непростые вопросы».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Мы можем гордиться большими успехами нашей молодежи на разных площадках федерального, окружного и регионального уровня. Это может стать мотивацией для тех молодых людей, кто приехал сегодня на «МолГород» и будет принимать здесь участие в дискуссиях и обсуждениях, чтобы по их итогу появились конкретные видения того, что надо делать, чтобы молодое поколение максимально себя реализовало».

А депутат Государственной Думы Алла Салаева пожелала молодым форумчанам обрести новые знакомства и учиться друг у друга. «Время, когда лидеры-одиночки развивают свой бренд, свои планы, завершено. Наступило время хороших классных команд, которые объединяет одна общая цель, и когда, помогая друг другу, вы быстро и эффективно идете к достижению этой цели», — отметила парламентарий.

Помимо выступлений почетных гостей, открытие форума запомнится и музыкальными номерами. Но кульминацией церемонии стал флешмоб в поддержку участников СВО «Встанем». Стоит сказать, что изначально его запустил ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук, который во время интервью «Волонтерам Победы» выразил поддержку в единении двух поколений и пожелал бойцам специальной военной операции победы. Под песню Шамана «Встанем» участники и гости форума сложили ладони в знак поддержки тех, кто выполняет свой долг в зоне спецоперации.

Деловой разговор

После открытия форума состоялся «Открытый диалог», где на вопросы молодых людей отвечали Олег Николаев, Алла Салаева и Иван Филиппов, который недавно возглавил Управление Главы Чувашии по молодежной политике. И хотя Олег Алексеевич и намекнул, что ждет разных вопросов, вплоть до личных, все же разговор получился скорее деловым, чем неформальным.

Один из вопросов касался возможности строительства в Чебоксарах аквапарка. Глава республики признался, что разговоры об этом ведутся не первый год. На сегодня уже одобрен инвестпроект по созданию термального комплекса в новоюжном районе Чебоксар, напротив торгового центра «Мадагаскар», где будет много водных локаций. «В части строительства аквапарка в парке культуры и отдыха имени 500-летия города мы со своей стороны готовы поддержать инвестора. Например, предоставить землю, льготные кредиты, активность вокруг этого объекта обеспечить», — отметил также Николаев.

На «МолГороде» Олег Николаев протестировал спортивные тренажеры, а также поучаствовал в плетении маскировочной сети. Фото Валерия Панфилова

Участников форума среди прочего интересовали вопросы решения экологических проблем в республике, капитального ремонта школ, перспективы спортивного развития. И, конечно же, главный вопрос — будет ли в республике Дом молодежи? «Я думаю, что в течение этого года мы определимся, где будет находиться помещение либо отдельное здание Дома молодежи. Затем будем идти по пути того, чтобы появилось пространство, где вы сможете собираться, креативно размышлять и коммуницировать», — ответил Глава.

В свою очередь Алла Салаева рассказала форумчанам о своей работе в Госдуме РФ, о детском туризме. А Иван Филиппов поделился, как в регионе оказывается поддержка молодым участникам СВО.

Кстати

Привычка беречь природу

Когда в ходе «Открытого диалога» речь зашла о решении экологических проблем, Глава республики сообщил, что в настоящее время идет работа по выбору главной темы для следующего года. И на первом месте как раз экология. Олег Николаев призвал всех участников форума активно принять участие в этом процессе. «Предлагаю подключиться к обсуждению. И если темой года станет экология, то вам стоит включиться в инициативную группу, которая будет разрабатывать соответствующие мероприятия, с тем чтобы мы реализовали нужные проекты. А самое главное — сформировали стандарты, привычку бережно относиться к природе республики», — считает Глава Чувашии.

Справка «СЧ»

За 13 лет в форуме приняло участие более 13 тысяч молодых людей с активной гражданской и жизненной позицией из 15 регионов России, 12 стран мира (Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Германия, Молдова, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения, Финляндия, Швеция, Швейцария).