Глава Чувашии рассказал о пяти замечательных женщинах, награжденных Знаком материнской славы «АННЕ»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Многодетная семья — оплот государства

Лариса Харитоновна Ефимова, мать 6 детей, с детства мечтала о большой семье, сообщил Глава республики. К несчастью, ее супруг трагически погиб, когда она была в положении с шестым ребенком. Но горе не сломило ее, в детях она видит смысл жить дальше. Они растут активными и добрыми, все хорошо учатся, увлекаются спортом.

У Марии Алексеевны Ларионовой с супругом 5 детей и уже 6 внуков. Семья Ларионовых дружная и трудолюбивая, яркий пример любви, согласия и семейного счастья.

Марина Сергеевна Макарова вместе с супругом воспитывает 5 детей в любви и строгости, прививают им уважение к старшим, заботятся об их трудовом воспитании. Семья — активный участник творческих конкурсов, пользуется авторитетом и уважением.

Людмила Алексеевна Михайлова сама родилась в многодетной семье. Несмотря на жизненные сложности, с супругом родили и воспитали 3 дочерей и 2 сыновей достойными и успешными людьми.

В семье Валентины Поликарповны Павловой 5 дочерей. Вместе с супругом растили девочек в любви и уважении. Сейчас у Павловых 10 внуков, которых они с удовольствием помогают воспитывать. Валентина — авторитет для своих дочек, они любят и уважают ее.

«Семья — основа государства, многодетная семья — оплот и его сила, подчеркнул Олег Николаев. — Хранительницы домашнего очага в таких семьях — женщины большой души, ответственности и трудолюбия. Они достойны самой большой благодарности и признательности. Благодарю каждую! Желаю семейного благополучия, счастья, крепкого здоровья и всех благ».
Опубликовано: 8 августа 2023 г.


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