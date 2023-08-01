Закрытый в пандемию троллейбусный маршрут Чебоксары — Новочебоксарск запустят в 2024 году

ЧЕБОКСАРЫ, 4 августа. /ТАСС/. Троллейбусное сообщение по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск, которое было закрыто в марте 2020 года в связи с пандемией, будет возобновлено в 2024 году. Об этом сообщил журналистам директор Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление» Андрей Васильев.

«Планируется открыть новый [троллейбусный] маршрут между Чебоксарами и Новочебоксарском. <…> Мы планируем его запустить в начале следующего года, как поступят новые троллейбусы <…> с автономным ходом», — отметил Васильев.

По его словам, города Чебоксары и Новочебоксарск свяжет троллейбусный маршрут № 62. Глава Минтранса Чувашии Владимир Осипов пояснил, что направление Чебоксары — Новочебоксарск наиболее перегруженное, поэтому на маршруте будет востребован транспорт большого класса. Министр отметил, что на данном направлении, в отличие от первого запуска маршрута в 2020 году, планируется увеличить частоту рейсов и количество транспорта, что сократит время ожидания и повысит спрос на троллейбусные поездки.

По данным Минтранса Чувашии, в 2023 году за счет средств регионального бюджета закупят 21 новый троллейбус с автономным ходом. На эти цели предусмотрено более 651 млн рублей. Впервые троллейбусный маршрут Чебоксары — Новочебоксарск запущен 14 января 2020 года под номером 100, на линии курсировали четыре единицы транспорта. В конце марта 2020 года из-за пандемии и убыточности маршрут отменили.

Васильев добавил, что с учетом запуска маршрута Чебоксары — Новочебоксарск потребуется увеличить водительский состав. «На сегодняшний день с учетом открытия новых маршрутов нам не хватает порядка 100 водителей. То есть только на новый маршрут нужно порядка 50 водителей», — сообщил Васильев, отметив, что за последний год средняя зарплата на предприятии возросла почти на 30%.