Около 30% россиян самостоятельно откладывают на будущую пенсию

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Около 30% россиян делают накопления на будущую пенсию, еще 26% — пока не копят, но намерены начать. Такие результаты показал имеющийся в распоряжении ТАСС опрос, который был проведен банком «Открытие» и одноименным негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

Так, 16% опрошенных уже откладывают деньги на будущую пенсию в течение трех и более лет. Еще 13% стали делать пенсионные накопления недавно, один-два года назад. В общей сложности 29% россиян откладывают деньги на будущую пенсию (в Московском регионе этот показатель выше — 38%). 26% пока не копят деньги на пенсию, но намерены начать. 45% не откладывают деньги на старость. Из них 26% из-за отсутствия финансовых возможностей, еще 19% не видят необходимости в таких сбережениях.

При этом 30% россиян готовы участвовать в новой программе долгосрочных сбережений для граждан, которая должна заработать с 1 января 2024 года. При этом 46% респондентов пока не могут ответить на вопрос, будут ли они участвовать в новой программе долгосрочных сбережений. Выразили такую готовность 30% (скорее да 22%, точно да 8%). Больше всего желающих — в Москве и Московской области (38%), меньше всего — в Северо-Западном федеральном округе (25%). Около четверти респондентов (24%) не хотят участвовать в этой программе.

Отвечая на открытый вопрос о том, что могло бы вас мотивировать на участие в новой программе долгосрочных сбережений (можно было давать более одного варианта ответа), 42% респондентов назвали безопасность накоплений за счет их страхования государством, 36% — повышение уровня своего дохода для возможности откладывать деньги, 35% — гарантированную доходность не ниже текущей инфляции, 32% — более стабильную обстановку в стране и российской экономике, 30% — прозрачную ежегодную отчетность об инвестициях, 26% — постоянное софинансирование от государства или работодателя.

В рамках программы государство будет частично софинансировать личные накопления. В полной мере этими накоплениями можно будет воспользоваться через 15 лет, женщинам по достижении 55 лет, мужчинам — 60 лет.

Опрос был проведен 26 июля-1 августа по репрезентативной выборке среди 1,56 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тыс. человек.