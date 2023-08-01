Найти кадастрового инженера теперь можно на госуслугах

Благодаря новому сервису взаимодействие заказчика и подрядчика станет удобнее и эффективнее, сообщают в Управлении Росреестра по Чувашии. У людей появилась возможность подать заявку на портале госуслуг, указав в ней параметры работ, а потом — выбрать исполнителя из числа откликнувшихся кадастровых инженеров.

Выбрать специалиста поможет информация о результатах профессиональной деятельности, которая формируется Росреестром и доступна в карточке кадастрового инженера на платформе и в карточке формы отклика на поданную заявку на портале госуслуг. Пройти регистрацию в качестве исполнителей могут только действующие кадастровые инженеры, сообщают в Росреестре. На конец июля к сервису уже подключены более 10% от включенных в соответствующий реестр специалистов, их число с каждым днем растет.

Ответы на запрос будут поступать в течение пяти дней после его формирования. На выбор подрядчика отводится десять дней. В Росреестре также уточнили, что расширенный функционал системы представлен на «Электронной платформе кадастровых инженеров». Там можно не только найти специалиста, но и взаимодействовать с ним — от общения в безопасном чате для уточнения деталей до подписания электронного договора: его шаблон система автоматически предлагает в соответствии с типом выбранной услуги.

ЕЛЕНА МАРТЫНОВА,

заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр): «Вывод сервиса по поиску кадастрового инженера на ЕПГУ — результат системной работы Росреестра с коллегами из Минцифры России в рамках перевода услуг ведомства в электронный формат в интересах граждан, бизнеса и государства. Мы уже вывели на портал все массовые социально значимые услуги, 17 видов выписок, продолжаем совершенствовать их и расширять перечень доступных на портале сервисов ведомства».

Справочно

Кадастровые работы проводятся для описания объектов недвижимости, в рамках которых определяются координаты характерных точек границ земельного участка (или его части), контура зданий, сооружений (их частей), а также объектов незавершенного строительства, определяется площадь, согласовывается местоположение границ земельного участка. Сведения, полученные в результате кадастровых работ, позволят защитить имущественные права граждан при возникновении споров. Их проведение необходимо при любых формах земельно-имущественных отношений: наследовании, дарении, приватизации, продаже, подготовки документов для предоставления в Росреестр заявлений о постановке или снятии с учета объектов недвижимости, регистрации права собственности на них.