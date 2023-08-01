Члены совета по правам человека при Президенте РФ посетили чувашские колонии

Члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, Игорь Пастухов и Борис Кравченко с рабочим визитом посетили женские исправительные колонии №2 и №5 и следственный изолятор № 1 УФСИН России по Чувашской Республике — Чувашии.

В сопровождении руководства региональной Общественной наблюдательной комиссии в лице Сергея Самостюка и Михаила Фомичева, Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике Сергея Романова, прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждения Чувашии Дениса Антонова, а также сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации в регионе представители СПЧ осуществили обход объектов исправительных учреждений и следственного изолятора.

Посетили жилые помещения, отряды строгих условий отбывания наказания, производственный сектор, медицинские части, столовые, магазины для осужденных, храмы и молельные комнаты, проверили условия проживания инвалидов и пенсионеров.

У осужденных была возможность лично обратиться к членам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по любым вопросам и получить на них исчерпывающие ответы. Правозащитники провели индивидуальные беседы, во время которых интересовались условиями отбывания наказания, размером заработной платы, качеством медицинского обеспечения, взаимоотношениями в коллективе.

В завершении рабочего визита общественники отметили важность и значимость выполнения задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой: воспитание и исправление осужденных лиц со строгим соблюдением требований законодательства.

Правозащитники с положительной стороны отметили работу, проводимую с осужденными с целью возращения в общество полноценной личности, способной вести законопослушный образ жизни.