Ворота «Химика-Августа» остались на замке

В третьем туре вурнарскому «Химику-Августу» важно было победить для сохранения лидирующих позиций в четвертой группе второй лиги дивизиона Б по футболу. В гости к нашим футболистам приехала команда «Уралец-ТС» (Нижний Тагил) — неуступчивый дебютант профессиональных соревнований с репутацией крепкого орешка.

После первой домашней победы над «Динамо-Барнаул», добытой на последних минутах подопечные Александра Ешкина стремились продолжить победную поступь. Казалось, что следующий соперник идеально подходил для решения необходимых задач. Однако уральцы, имевшие в активе на старте чемпионата две ничьи, жаждали ощутить вкус первой победы в профессиональной лиге.

…Людское море постепенно заполняло трибуны стадиона физкультурно-спортивного комплекса «Рассвет» в Вурнарах. Перед стартовым свистком болельщики ожидали бескомпромиссного противостояния. И в начале встречи вурнарцы сразу показали кто в доме хозяин. Наши футболисты владели инициативой, создали пару опасных моментов, но мяч предательски не залетал за линию ворот. Командам приходилось бороться не только друг с другом, но и еще с изнуряющей жарой. Температура доходила до 32 градусов. С учетом того, что встреча проходила на искусственном газоне, ноги футболистов быстро уставали. Погодные условия сильно сказались на интенсивности игры. В середине обоих таймов для команд был организован перерыв на водопой.

В сложившихся условиях уральцы придерживались игры от обороны с быстрыми контратаками. Главный тренер гостей Игорь Бахтин действовал по лекалам знаменитых итальянских тренеров Фабио Капелло и Марчелло Липпи, которые прибегали к защитной стратегии.

В свою очередь, у подопечных Александра Ешкина не получилось вскрыть грозный оборонительный кулак соперника. В итоге матч завершился вничью 0:0.

«Боевая встреча получилась. По такой жаре очень сложно играть. Во втором тайме сыграли достаточно остро, — сказал главный тренер «Химика-Августа» Александр Ешкин на пресс-конференции после матча. — Мы разбирали игры уральцев — наблюдали, что они хорошо играют в защитном блоке. Не удалось вскрыть эшелонированную оборону соперника, но подходы и моменты для гола были. Надо было правильно распоряжаться мячом — не хватило точных ключевых передач в штрафной соперника. Результат удовлетворительный, но нужно было дожимать».