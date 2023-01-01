Чувашской деревне Алешинка в Новосибирской области исполнилось 115 лет

Как рассказывают газеты области, Алешинка — одна из самых отдаленных деревень в Северном районе, она притаилась в медвежьих местах среди лесов и полей. Свою историю ведет с 1908 года. Согласно исследованиям новосибирских этнографов Екатерины Исмагиловой и Дмитрия Коровушкина, в Алешинке проживают выходцы из деревни Чубаево современного Урмарского района.

Когда-то поселок назывался Алешинский, в нем было 49 хозяйств. В 2018 году его переименовали в Алешинку. Сегодня в нем проживают всего 20 человек. Живут как одна большая семья, где все знают друг друга, умеют поддержать, понять, помочь, радуются успехам и огорчаются при неудачах. И если отмечают праздник, то вместе.

К юбилею алешкинцы готовились заранее, очень серьезно и вдумчиво, чтобы ничего и никого не забыть. Убирали, наводили порядок на улицах и во дворах, сажали цветы. И село, пишет «Северная газета», преобразилось, расцвело праздничными, яркими красками. Сценарий праздника, игры для детей, концертную программу подготовили специалисты Чувашинского Дома культуры.

Открыл праздник глава сельской администрации Николай Краснов, пожелав землякам благополучия, здоровья и мира. По его словам, главное достояние маленького села — это трудолюбивые, отзывчивые, радеющие о процветании своей малой родины люди. Поздравили юбиляров и другие официальные лица. Гости вручили юбилярам памятные подарки, не забыв и самого маленького местного жителя, которому не исполнилось и годика.

Церемонию награждения сопровождали концертные номера вокальной группы «Зоренька» (село Чуваши) и фольклорного ансамбля «Добродея» (село Северное). Задушевные лирические песни переплетались с веселыми зажигательными танцевальными ритмами. Песнями на чувашском языке радовал гостей культорганизатор Нина Михайлова, а местный поэт Василий Еремеев — стихотворением, посвященном Алешинке.

По окончании праздничного концерта все сели за праздничный стол, приготовленный специалистами Чувашинского сельсовета. Вкусный шашлык, ароматное шурпе и плов, рассказывают участники праздника, шли на ура!