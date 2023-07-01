О песнях, треках и музыке для души

Сегодня много самой разноплановой музыки. И молодые исполнители, о которых мы расскажем, тоже разные. Один, например, уехал в столицу, чтобы покорить музыкальный мир, а другой, наоборот, нашел признание и поклонников, переехав из мегаполиса в один из городов Чувашии. Кому-то из них хочется поскорее покорить сцену, стать популярным шоуменом России, а кто-то, напротив, играет и поет главным образом потому, что музыка делает жизнь счастливее.

С четырьмя разными музыкантами и певцами встретился корреспондент «СЧ». И поговорил с ними не только о музыке, но и о том, можно ли на ней заработать?

Кирилл Морозов, 23 года

Кирилл выпускает треки под псевдонимом 3SixIce. 3 Six – как напоминание о татуировке на руке музыканта, три шестерки, Ice (лед в переводе с английского) – отсылка к фамилии Морозов. Юноша недавно приехал из Санкт-Петербурга в Новочебоксарск. Трудится он электромонтажником, проводит электрику, делает слаботочные системы.

Именно в Чувашии Кирилл получил свои первые минуты славы. Его телеграм-канал активно набирает подписчиков, появились фанаты. «Новочебоксарск, Чебоксары подняли меня на ступеньку выше к исполнению моей мечты», – признается музыкант.

Отсчет своего творческого пути Кирилл ведет с последнего звонка в школе в небольшом городке Старая Русса Новгородской области. Он играл на фортепиано композицию Басты «Медлячок». К этому событию школьник готовился целый год. «Когда песню подхватили зрители, внутри меня всё задрожало», — вспоминает он.

Сейчас Кирилл пишет милые, веселые песни. Недавно выпустил два трека: «Танцуй» – про молодость, про вечную, неиссякаемую энергию внутри каждого человека и «Love is» – про красивую историю любви. Вышел клип на трек «Танцуй». Его снимали в экспрессии и в энергичном темпе. Себя Кирилл позиционирует как панка, признается, что любит свободу, ненавидит рамки и стереотипы и нередко совершает необдуманные поступки (окружающим, заметим, они нисколько не вредят).

Например, недавно Кирилл прыгнул в Волгу – на радостях, когда число его подписчиков перевалило за сотню. Да, цифра небольшая, но значимая для музыканта. Свою музыкальную карьеру Кирилл начинал с рейва (электронная танцевальная музыка), но сейчас ему необходимо набрать аудиторию, поэтому он пишет то, что публике нравится больше всего – поп-музыку. Еще хочет освоить панк-рок, трап (разновидность рэпа), но для них нужен сильный голос, говорит он. А еще певец планирует профессионально заняться вокалом и освоить гитару.

Кирилл также рассказал, как сочиняет песни: «Сидишь вечером и придумываешь какой-нибудь мотивчик, или какая-то строчка у тебя в голове, и ты ее раскручиваешь. Или находишь любую понравившуюся мелодию и на нее пытаешься придумать уже свой мотив и строки. Лучше писать о том, что у тебя есть, что ты чувствуешь, ведь так ты вкладываешь душу в песню».

По словам Кирилла, на музыке можно заработать, хотя многим это кажется нереальным. В пример он привел популярного среди молодежи исполнителя Тиму Белорусских, который работал официантом в ресторане до того, как его трек «Мокрые кроссы» стал популярным. Зарабатывают начинающие певцы больше не на стримах, а на рекламе, поясняет Кирилл. В своих блогах они рекламируют какую-нибудь продукцию и за это получают деньги. Идет прибыль и от прослушиваний в музыкальных стриминговых сервисах – в одном из них, например, за одно прослушивание трека автор получает одну копейку

Справка «СЧ» Чем отличается трек от песни? В песне на первый план выходит голос исполнителя, он передает его чувства, сюжет песни. В треке главную роль играет техническая аранжировка мелодии, а голос становится дополнением музыкального произведения.

Яков Данилов, 24 года

Яков выпускает треки под псевдонимом «Яд добра». По его словам, это сочетание говорит о том, что в человеке сосуществуют и добро, и зло, и каждый сам для себя выбирает, какую сторону принять.

Музыкант довольно популярен среди молодежи. В соцсети Вконтакте у него более 250 тысяч подписчиков, многие песни Якова попадали в топ-чарты. Нередко можно встретить в троллейбусе какого-нибудь молодого человека, у которого в наушниках громко играет «Boston» или «Время молодёжи». В основном Яков пишет песни в жанре «уличная музыка» – это треки, вдохновленные городской средой, уличной культурой. Однако у него есть треки и в других жанрах, таких как R&B (жанр популярной музыки, первоначально исполняемой негритянскими музыкантами, интегрировавший в себя блюз, джаз и госпел — прим. ред. ), хип-хоп и лирическая музыка.

Родился Яков в Янтиковском районе, сразу после школы переехал учиться в Москву, получил диплом. На данный момент он живет в столице страны, но почти каждый месяц приезжает в Чувашию. В 2016-2018 годах юноша записывал каверы (перепетые, переигранные песни), и всё никак не мог решиться записать свой трек. «Но в какой-то момент я понял — пора действовать, собрал всю волю в кулак, и в 2019 году выпустил свой первый трек «Юности года» и за ним еще парочку. Это дало начало моей карьере», — вспоминает он. Сейчас музыкант уже имеет свою команду. В создании треков ему помогает продюсер, звукорежиссер и певец, владелец студии звукозаписи MARCUS TENSHI, а битами занимаются всегда разные люди. «Все просто, записываем трек на студии, сводим биты и выгружаем на интернет-площадки», – говорит Яков.

В гастрольном списке Якова концерты в разных городах – Чебоксарах, Пензе, Москве, Кирове, Зеленограде. Ему нравится чувствовать поддержку фанатов, их энергию и тепло. Один раз перед выступлением ему вручили очень милый плакат от девочки, которая не смогла приехать на концерт из-за возрастного ограничения. И этот трогательный момент Якову запомнился. «Я стремлюсь к тому, чтобы у моей музыки появилось еще больше слушателей и чтобы она оказывала положительное влияние на их жизни», — говорит он.

Яков утверждает, что на музыке можно заработать, но это зависит от множества факторов. «Успех и богатство в музыкальной индустрии не являются гарантированными. Требуется талант, усердная работа, преданность своему делу и некоторая доля удачи», – говорит он.

Справка «СЧ» Процесс сведения битов (минусовка) направлен на создание окончательной версии песни или трека. Звуки различных инструментов (гитара, фортепиано и т.д.) балансируются по эффектам, громкости и сочетаются гармонично.

Роман Арафаилов (31 год) и Алеся Садеева (25 лет)

Этот маленький ансамбль я увидела случайно, когда гуляла с подругой по Московской набережной Чебоксар. Приятные голоса, виртуозное звучание баяна и гитары — песни в исполнении двух молодых людей хотелось слушать еще и еще. Это был акустический дуэт «Lampovo». Такое название ему дали потому, что музыка, которую играют Роман и Алеся, предназначена для уютных посиделок, для теплых вечеров у костра, для приятного времяпрепровождения с близкими.

Ребята познакомились в музыкальном училище, потом через какое-то время снова встретились и стали выступать вместе. Сольное звучание приелось, хотелось чем-то его обогатить, украсить, так и пришла идея создания дуэта, поясняют они. Роман – вокалист и гитарист, Алеся – вокалист и баянист. Оба считают, что музыкальное образование очень помогло им в профессиональном становлении.

Услышать дуэт можно не только на улицах Чебоксар, но и на свадьбах и юбилеях, а недавно Роман и Алеся выступали в Сочи и в Волгограде. Эти гастроли оказались для них очень значимыми и многому научили. «Когда ты выступаешь в Чебоксарах, обязательно встречаешь знакомых, — говорит Алеся. — Они все равно тебе улыбнутся, помашут рукой, поддержат. А в других городах люди воспринимают тебя только как музыканта. И похвала прохожих, их улыбки и желание подпевать песню – это то, что заряжает, дает почувствовать себя смелее и увереннее. К тому же в Сочи и в Волгограде много уличных артистов. Чтобы выделиться и стать замеченным, нужно правильно найти место, где выступать, подобрать время, погоду, и песни, которые будешь исполнять».

В репертуар дуэта входят такие песни, как «Люби меня люби» (группы «Отпетые мошенники»), «Юность» (Dobro), «Когда твоя девушка больна» («Кино») и другие. «Музыка делает жизнь счастливее, объемнее. Ты уже начинаешь воспринимать мир не как нечто плоское, а как что-то насыщенное эмоциями, вдохновением», — говорит Алеся. Акустический дуэт «Lampovo» – это кавер-проект, поэтому у него нет собственных песен. Но возможно, в скором времени мы их услышим — среди проектов дуэта есть и песни собственного сочинения….

Роман и Алеся считают, что разбогатеть на музыке можно, но советуют молодым исполнителям не преследовать только цель получить большие деньги. «Пусть целью лучше будет заниматься любимым делом. И если получится хорошо зарабатывать, то ты точно будешь счастлив», – говорит Роман. А Алеся уточняет: «Чтобы на музыке разбогатеть, нужно знать, как выстраивается личный бренд, как работает реклама, изучать аудиторию. Нужно мыслить не только как музыкант, но и как предприниматель»,

Александра Борисова, студентка ЧГУ

Фото из личного архива Кирилла Морозова, Якова Данилова и дуэта «Lampovo»