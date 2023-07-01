Нотариуса заменит командир

При отсутствии нотариусов не только в пунктах дислокации воинских частей, но и в пунктах дислокации соединений, учреждений и военно-учебных заведений, завещания работающих в этих пунктах лиц, членов их семей, семей военнослужащих могут быть удостоверены подписью их командира (начальника), напоминает прокуратура Вурнарского района.

Также в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены изменения, согласно которым к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются и завещания граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, удостоверенные руководителями или заместителями руководителей таких организаций.