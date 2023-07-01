Нотариуса заменит командир

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

При отсутствии нотариусов не только в пунктах дислокации воинских частей, но и в пунктах дислокации соединений, учреждений и военно-учебных заведений, завещания работающих в этих пунктах лиц, членов их семей, семей военнослужащих могут быть удостоверены подписью их командира (начальника), напоминает прокуратура Вурнарского района.
Также в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены изменения, согласно которым к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются и завещания граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, удостоверенные руководителями или заместителями руководителей таких организаций.

Опубликовано: 25 июля 2023 г.


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