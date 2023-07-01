Новые дороги, маршруты, детские площадки: в Чувашии прошел информдень

Сколько троллейбусов в следующем году будут ездить из Новочебоксарска в Чебоксары? Как построить щебеночные дороги на селе? И на что надо в первую очередь обращать внимание при строительстве детских площадок?

Эти и многие другие насущные темы обсудили на прошедшем в республике информдне.

Курирующий Новочебоксарск первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков немалую часть информдня посвятил транспортным перспективам. Он напомнил, что в этом году в Чебоксарской городской агломерации создан государственный перевозчик — Чувашское транспортное управление Минтранса Чувашии, и что в течение 2023–2024 годов будет обновлен подвижной состав и модернизирована инфраструктура городского наземного электрического транспорта.

Что касается Новочебоксарска, то с января 2024 года в городе планируется организовать перевозки пассажиров по 6 троллейбусным и 4 автобусным маршрутам, а в сообщении «Чебоксары — Новочебоксарск» — по 3 троллейбусным маршрутам. Максимальное количество транспортных средств для перевозок по муниципальным маршрутам составит 34 троллейбуса и 27 автобусов.

Отметил Ноздряков и то, что в городе активно ведется ремонт дорожной сети — в этом году завершаются работы по улицам Советская и Воинов-интернационалистов, обустроено освещение на дорогах по улицам Восточная и Промышленная, продолжается ремонт дорог во дворах.

«Являясь куратором Новочебоксарска с 2020 года, вижу, что город развивается, становится краше и благоустроеннее, — подчеркнул Михаил Ноздряков. — Вместе с городской администрацией мы стараемся делать все, чтобы ваша жизнь становилась лучше и комфортнее. При этом нам важно слышать ваше мнение о происходящих событиях. Вот и сегодня мы записали все ваши вопросы и предложения, будем держать их «на карандаше» и рассмотрим различные варианты их решения».

Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова встретилась в Аликовском округе с жителями села Чувашская Сорма, деревень Нижние Хоразаны, Яныши, Верхние и Нижние Елыши, Большие и Нижние Шиуши. Главные темы, которые подняли сельчане — строительство по программе инициативного бюджетирования щебеночных дорог в населенных пунктах и мостового перехода в деревне Яныши. «Эта программа — отличная возможность для реализации малых проектов по созданию в населенных пунктах комфортной среды, — отметила Алена Елизарова. — А само инициативное бюджетирование — это, в первую очередь, взаимовыгодное сотрудничество власти и населения».

В Батыревском округе тоже обсудили тему инициативных проектов — вице-премьеру — министру здравоохранения Владимиру Степанову рассказали, что за 2020–2022 годы благоустроены 19 дворовых территорий, 9 детских и спортивных площадок, а в этом году приведут в порядок 3 двора многоквартирных домов, затратив на это 12,5 миллиона рублей. Выслушав отчет, министр поручил особо строго следить за параметрами безопасности при оборудовании детских и спортивных площадок.

«Необходимо соблюдать все нормы и требования при строительстве объектов, чтобы их эксплуатация не представляла угрозы для здоровья и жизни людей, — отметил Владимир Степанов. — Мы должны обеспечить безопасность и комфорт для всех наших граждан, особенно для детей. Поэтому контроль за качеством и безопасностью при строительстве детских и спортивных площадок должен быть максимальным».