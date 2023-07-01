Жителям Чувашии предлагают выбрать малые деревни, где появится интернет

Мобильный интернет — от больших городов до малых деревень

С 17 июля на едином портале государственных и муниципальных услуг стартовало всероссийское голосование за населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек для подключения к мобильному интернету.

После голосования для выбранных малых населенных пунктов будет определен план-график подключения к сети подвижной радиотелефонной связи с использованием базовых станций на 2024 год. Подключение пройдет в рамках оказания универсальных услуг связи по федеральному проекту устранения цифрового неравенства.

В республике в следующем году возможно строительство базовых станций в двух населенных пунктах, сообщают в Минцифры Чувашии. Электронное голосование на Госуслугах продлится по 13 августа. А до 10 сентября в Минцифры России можно отправить почтовое письмо с указанием выбранного населенного пункта.