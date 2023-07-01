НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ,

сенатор РФ от Госсовета Чувашии:

«Подключаюсь к решению проблем, озвученных на приеме граждан в Красных Четаях. Немедленных действий требуют вопросы, озвученные участниками СВО и их семьями. В одном случае вопрос касается получения выплат за ранение, в другом — помощи многодетной семье по хозяйственным вопросам.

Обращает на себя внимание все еще недостаточная информированность граждан о мерах поддержки, на которые члены семьи участника СВО могут рассчитывать. Казалось бы, найти информацию сегодня не сложно, но в некоторых семьях в силу занятости по работе, из-за загруженности семейными заботами и хлопот по хозяйству просто нет времени этим заниматься. Здесь будем отдельно искать решения совместно с администрациями округов, фондом «Защитники Отечества», который активно работает в республике, с правительством Чувашии».