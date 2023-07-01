АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы России:

«Все мы видим, как быстро развивается детский туризм, программы и меры поддержки детского туризма есть у многих отраслевых министерств и регионов. Конечно, необходимо выстроить единую систему безопасности, качества и доступности. Эту тему мы обсудили на очередном заседании рабочей группы по развитию детского туризма. Актуальным стал и вопрос расширения возможностей Пушкинской карты с точки зрения экскурсий. Сегодня это один из самых востребованных проектов для детей. Изучили опыт Третьяковской галереи и регионов, в том числе Чувашии, которая входит в топ-3 по России и занимает первое место в Поволжье по охвату детей и молодежи, вовлеченных в программу «Пушкинская карта».