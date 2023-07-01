«Питрав Пуххи» собрал друзей

Большой хоровод, чувашские угощения и много-много песен. В поселке Лысая Гора Воротынского муниципального округа Нижегородский области прошел традиционный XIII Межрегиональный фестиваль чувашской культуры «Питрав Пуххи».

…Как известно, чуваши в Нижегородской губернии поселились в начале 20 века. Выкупили земли у графа Шереметева и основали несколько поселков и деревень: поселки Лысая Гора, Петровский, Казанский, деревню Шереметьево. Живя среди русских, чуваши не забывали ни свой язык, ни свои национальные праздники, сохраняли и оберегали традиции и многовековую культуру. По сей день там слышна чувашская речь, которой не обучают в школе, но на которой из поколения в поколение разговаривают в местных семьях. И давно уже стало традицией ежегодно в День святых апостолов Петра и Павла проводить фестиваль чувашской культуры «Питрав Пуххи». Правда, сначала он проводился как праздник села Лысая Гора, затем — как праздник Воротынского района. А с 2011 года, при поддержке Министерства культуры области, «Питрав Пуххи» приобрел статус областного фестиваля чувашской культуры, куда непременно приглашают и творческие коллективы Чувашии.

Торжественное открытие праздника началось с выступления народного ансамбля «Любава» с песней «Россия». В хоровод дружбы, чтобы вместе с соплеменниками отметить Петров день, встали семь чувашских фольклорных ансамблей из Чувашии («Валинкке», «Пилеш», «Парне» и другие) и три — местных, из Воротынского округа — чувашский фольклорный ансамбль «Илем», народный ансамбль русской песни «Любава» и ансамбль «Волжаночка».

Неизменным участником фестиваля является фольклорный ансамбль «Илем» Лысогорского Дома культуры. Существует он с 1930-х годов прошлого века, в репертуаре ансамбля — обрядовые и гостевые песни на чувашском языке. «Сейчас молодежь хуже знает родной чувашский, к сожалению, он теряется, — говорит руководитель «Илема» Альбина Краснова. — Но радует, что молодые приходят в наш ансамбль и учат язык, причем и русские девчонки тоже».

Организаторы фестиваля — Министерство культуры Нижегородской области, региональное Управление культурно-образовательными проектами и администрация Воротынского городского округа — каждый раз стараются внести какие-то новшества, необычные решения, разнообразить сценарий праздника. Так нынче территория сельского клуба была разбита на секторы. На входной группе участников праздника «встречали» деревянные стилизованные ворота, украшенные цветами и чувашским орнаментом. В отдельном секторе представляли свои работы мастера народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, а на красивой солнечной полянке неподалеку проводились спортивные состязания для любителей старинных национальных игр и забав. Огромной популярностью среди гостей пользовались национальные блюда, которые были приготовлены здесь же, в специально отведенной зоне.

Гости праздника с удовольствием слушали фольклорные песни на чувашском языке, пробовали национальное чувашское блюдо шурпе, присматривали себе сувениры на ярмарке мастеров и даже своими руками, под руководством народных умельцев, делали чувашские обереги.

Как пишут местные СМИ, подобные мероприятия еще раз доказывают, что в дружбе и единении народов — сила страны и уверенность в завтрашнем дне.