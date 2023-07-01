Картины чебоксарской школьницы оценили в Москве

Выпускница детской художественной школы № 6 имени Акцыновых Мария Данилова стала лауреатом III степени конкурса «Молодые дарования России» в номинации «Живопись, акварельная живопись».

Этот конкурс, имеющий второе название «Всероссийская юношеская олимпиада в области искусств», проводится ежегодно среди школьников и студентов в возрасте от 13 до 19 лет.

Как обычно, конкурсные испытания прошли в три этапа — сначала два заочных тура, а затем финал: начинающих музыкантов, певцов, танцоров, актеров и художников собрали на базе Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Кстати, среди финалистов были и ребята из Донецкой и Луганской народных республик.

Талантливых детей в стране много, и стать призером престижного конкурса непросто. Но Марии это удается второй год подряд. Как сообщают в чебоксарской ДХШ № 6, в 2022 году ученица педагога Елены Карнаевой также была награждена дипломом III степени конкурса «Молодые дарования России».

КСТАТИ

Наградами Всероссийского конкурса-олимпиады отмечены и другие представители Чувашии. В номинации «Народные и национальные инструменты» третье место заняли Илья Сергеев (детская музыкальная школа города Канаша) и Илья Михайлов (Чебоксарское музыкальное училище). Еще одна студентка музыкального училища, Надежда Еремеева, получила диплом лауреата III степени в номинации «Академическое пение, сольное народное пение». В группе живописцев, помимо школьницы Марии Даниловой, отличились две студентки Чебоксарского художественного училища Екатерина Кочанова и Ольга Пейве — первое и второе места соответственно. А воспитанница Чебоксарской детской школы искусств № 1 Елизавета Трубина заняла третье место в номинации «Театральное и цирковое искусство».

Елена Смирнова

Фото: В этом году Мария завершила обучение в художественной школе и планирует дальше учиться на художника.