Изюминкой «Уява» стал конкурс «Асанне кĕпи»

Надень то, что носила бабушка

Одним из ярких событий «Уява», что отгремел в Татарстане 8 июля, стал традиционный конкурс «Уяв пики». А изюминкой смотра красавиц стало новое конкурсное задание — «Асанне кĕпи».

Как рассказывают соплеменники из Татарстана, чуваши на Уяве издревле выбирали самую лучшую исполнительницу песен, лучшую танцовщицу. Эти традиции в соседней республике сохраняются и по сей день. Правда, организаторы нынешнего конкурса чувашских красавиц его формат немного поменяли. Если в предыдущие годы девушки, кроме рассказов о себе, танцев и песен, должны были показывать умение готовить чувашские национальные блюда, то нынче им поставили другую задачу — представить аутентичный костюм своей прабабушки.

Как рассказала корреспонденту «СЧ» главный организатор, режиссер-постановщик конкурса «Чувашская красавица» и председатель Союза чувашских женщин Татарстана Сильвия Чаркина, такое новшество ввели, чтобы представительницы молодого поколения заинтересовались историей и своей семьи, и чувашского костюма. Раскопали в сундуках старинные наряды, головные уборы, показали и рассказали о них.

С заданием, по словам Сильвии Николаевны, справились все участницы конкурса. И третье конкурсное задание «Асанне к?пи» — о старинных чувашских костюмах — стало изюминкой нынешнего «Уяв пики». Красавицам удалось найти не только старинные наряды бабушек и прабабушек, но и украшения из серебра, металла и даже столетние хушпу. Девушки с удовольствием демонстрировали старинную чувашскую одежду, рассказывали жюри и зрителям о предназначении отдельных деталей одежды и ее историю, а также о традициях и историях своего рода.

Участие в конкурсе «Уяв пики» нынче приняли девять девушек из разных районов Татарстана и три из Чувашии. «Все они, — говорит Сильвия Чаркина, — с честью прошли конкурсные испытания, продемонстрировав красоту чувашского костюма и чувашской вышивки, лиричность и озорство песен и танцев».

Звание «Уяв пики-2023» жюри присудило Анне Ивановой из Черемшанского района Татарстана. Второе место и титулы «Маттур пике» (самая талантливая красавица) также достались девушкам из соседней республики — Анастасии Айдовой из села Старое Узеево Аксубаевского района и Ксении Герасимовой из села Альшеево Буинского района. Представительница Чувашии Руслана Михайлова (Ибресинский округ) удостоена звания «Сарпике». Таким же титулом была отмечена и Мария Григорьева из села Алешки Дрожжановского района Татарстана.