В Чувашии выявлен вирус африканской чумы свиней

Носителем заразы оказался дикий кабан, обитавший в шемуршинских лесах. Зверя подстрелили во время любительской и спортивной охоты на территории охотничьего угодья «Шемуршинское» и на этой неделе, как положено, сдали пробы на экспертизу в республиканскую ветлабораторию.

Лабораторные анализы показали — добыча охотников была заражена африканской чумой свиней. По этому поводу было оперативно проведено заседание Правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под председательством вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова. На нем обсудили принятие мер по ликвидации и недопущению распространения АЧС.

«До особого распоряжения на основании карантинных мероприятий будут выставлены карантинные блок-посты, чтобы не было захода на территорию охотхозяйства. В зоне очага работает сводный противоэпизоотический отряд. Оперативно проводятся сходы граждан с разъяснением проводимых мероприятий», — в частности, доложил на совещании руководитель Госветслужбы Чувашии Александр Шакин.

Жителям республики, особенно Шемуршинского муниципального округа, необходимо принять соответствующие меры безопасности.