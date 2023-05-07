Садоводов поддержат субсидиями на ремонт дорог

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Хорошая дорога на дачу тоже поможет собрать хороший урожай. Фото из архива редакции

Садоводческие и огороднические товарищества смогут получить господдержку на ремонт дорог. Соответствующая поправка внесена в постановление Кабинета министров республики от 29 декабря 2022 года.
В нем говорится, что товариществам будет возвращаться 50% затрат на ремонт внутренних дорог. Но не более миллиона рублей на проект. Нововведения позволят обеспечить благоприятные условия для развития товариществ, а следовательно, для производства сельскохозяйственной продукции. Возможности благоустройства получат более 600 объединений, включающих свыше 140 тыс. человек.
Ранее в Чувашии было предусмотрено субсидирование для садоводов и огородников на строительство, реконструкцию, ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.

Опубликовано: 12 мая 2023 г.


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