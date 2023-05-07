Садоводов поддержат субсидиями на ремонт дорог

Садоводческие и огороднические товарищества смогут получить господдержку на ремонт дорог. Соответствующая поправка внесена в постановление Кабинета министров республики от 29 декабря 2022 года.

В нем говорится, что товариществам будет возвращаться 50% затрат на ремонт внутренних дорог. Но не более миллиона рублей на проект. Нововведения позволят обеспечить благоприятные условия для развития товариществ, а следовательно, для производства сельскохозяйственной продукции. Возможности благоустройства получат более 600 объединений, включающих свыше 140 тыс. человек.

Ранее в Чувашии было предусмотрено субсидирование для садоводов и огородников на строительство, реконструкцию, ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.