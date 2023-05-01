Символы Победы в каждом окне

Георгиевские ленты, белые голуби, летящие журавли — целые картины рисуют на окнах домов и учреждений участники масштабной всероссийской акции «Окна Победы». Активно присоединяются к ней и в школах, и детских садах по всей республике.

Вместе с родителями и педагогами и под их пристальным вниманием дети украшают окна сделанными своими руками аппликациями, раскрашивают цветами, воздушными шариками и символами Великой Победы, пишут добрые слова в адрес ветеранов. Участие в подобных мероприятиях, уверены организаторы акции, воспитывает в подрастающем поколении уважительное отношение к героям, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, формирует высокие духовные ценности, любовь к Родине и чувство гордости. Радуют нарядные окна многоэтажек, садиков и школ и обычных прохожих — они создают праздничную атмосферу и находят отклик в душе.

К акции может присоединиться любой желающий. Достаточно украсить окна своей квартиры или дома рисунками, картинками, фотографиями героев, символами Великой Победы. Фотографией своих окон также можно поделиться в социальных сетях, добавив хештег #окна_победы.