9 Мая — День Победы

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава республики:

«Уважаемые ветераны! Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая — священная дата и дорогой сердцу каждого россиянина праздник. Никогда не будет забыт подвиг тех, кто сражался за мир на земле, за свободную страну. В каждом доме бережно хранят память о героизме отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. Чувашия внесла свой вклад в общую борьбу за свободу и независимость Родины. Наши герои сражались на всех фронтах, а женщины, старики и подростки самоотверженно работали в тылу. В рекордно короткие сроки в республике было налажено производство боеприпасов, комплектующих для авиационной, танковой, морской техники, строились оборонительные рубежи. Чебоксары превратились в крупный медицинский центр, где излечивали бойцов. Мы и поныне восхищаемся стойкостью и мужеством наших дорогих ветеранов, узников концлагерей, тружеников тыла и стремимся сделать все возможное для процветания России, укрепления ее позиций и авторитета на международной арене. Главная опора нашего государства, залог достойного будущего — это сплоченность, основанная на любви к родной земле! Традиции самоотверженного служения Родине продолжают солдаты и офицеры современной России. Наши военнослужащие в зоне специальной военной операции доблестно защищают интересы страны, мир и безопасность ее граждан. Многие из нас по зову сердца помогают бойцам на передовой. Мы верим, что сила

в правде и Победа будет за нами! Так было всегда! Слава героям Великой Отечественной войны! Слава народу-победителю!

Слава Великой России! С праздником! С Днем Великой Победы!»

Уважаемые жители Чувашии! Земляки, ветераны!

Поздравляю вас с праздником Великой Победы советского народа над фашизмом!

Этот праздник не потеряет своей значимости никогда, особенно сейчас, когда наш народ вновь сплачивается перед внешней угрозой!

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — священная дата, символ героизма и верности Родине. Почти 30 миллионов наших соотечественников положили жизни за мир на земле. Поэтому в праздник Великой Победы «со слезами на глазах» мы чтим память героев, отстоявших независимость нашей великой Родины.

Мы помним наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, защищавших свободу на полях сражений, и тех, кто самоотверженно работал в тылу, поднимал страну в послевоенные годы. Спасибо вам за этот труд и низкий поклон!

Желаю каждому из нас быть достойным сыном своего Отечества, уважать и изучать историю, всегда стоять на принципах справедливости и чести.

Сейчас мы всеми силами помогаем и будем помогать тем, кто участвует в специальной военной операции. Наши воины вернутся с победой! Она, как и в 1945 году, будет за нами!

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, а память о бессмертном подвиге нашего народа навсегда останется в наших сердцах.

Депутат Государственной Думы,

председатель Совета регионального отделения

Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»

в Чувашской Республике

Анатолий АКСАКОВ

День Победы — это символ героизма, мужества и отваги

В этот день сердце каждого наполнено глубокой благодарностью ветеранам, которые подарили нам возможность жить, любить, радоваться, быть счастливыми и свободными.

Сегодня мы особенно отчетливо понимаем, насколько важной была борьба с фашизмом тогда, в те, как кажется сейчас, далекие годы. Насколько нужной она остается сейчас, в наши дни. Продолжая дело наших отцов, дедов и прадедов, желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и благополучия, оставаться сильными и достойными подвигов наших предков. Победа будет за нами!

Сенатор Российской Федерации —

представитель от Госсовета Чувашии

Николай ВЛАДИМИРОВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

День Победы — один из самых великих дней для нашей страны. Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несокрушимой стойкости, истинного патриотизма и самоотверженной любви к Родине.

Многие наши земляки воевали на фронте, днями и ночами самоотверженно трудились в тылу. Они не только защитили страну, но и возродили ее, дав нам возможность видеть чистое небо, радоваться каждому дню и быть рядом с близкими.

Дорогие наши ветераны, вы являетесь примером доблести и патриотизма, верной любви к своему народу и своей стране. Именно сегодня мы равняемся на вас. Ваши мудрые советы, подкрепленные жизненным опытом, сила и стойкость духа, мужество и преданность родной земле всегда были и остаются надежным ориентиром для молодого поколения. Ваш пример вдохновляет нас сейчас на новые свершения во имя процветания России.

Низкий поклон вам от всего сплоченного коллектива АККОНД! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, внимания и любви близких и родных людей!

Генеральный директор АО «АККОНД»

Валерий ИВАНОВ

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

9 Мая — священная для всех россиян дата. Великая Отечественная война напрямую коснулась каждой семьи, и Победа — это общее достояние нашего народа.

Низкий поклон ветеранам-фронтовикам, в тяжелейших схватках отстоявшим свободу и независимость Родины, и труженикам, ковавшим Победу в тылу. Их подвиги навечно остаются в нашей памяти. Сегодня, когда борьба с нацизмом продолжается, новые поколения россиян показали себя достойными мужества и стойкости, доблести и славы героических предков.

От всей души желаю крепкого здоровья, добра и мирного неба, счастья и благополучия!

Депутат Государственного Совета

Чувашской Республики

Николай МАЛОВ

Уважаемые жители Чувашии!

Хочу всех поздравить с наступающим Днем Победы — 9 Мая! Наши деды, отцы, матери, бабушки обеспечили нам победу на фронтах Великой Отечественной войны и, конечно же, в тылу. Я горжусь тем, что наша республика непосредственно принимала участие и в создании Сурского оборонительного рубежа, где практически был задействован весь трудовой чувашский народ. И наша с вами задача сохранить память о тех героях на века, чтобы будущее поколение знало и помнило о подвиге, который совершили наши предки, защищая нашу Родину. Желаю всем благополучия, крепкого здоровья и счастья.

Председатель Совета директоров АО «ЭЛАРА»

Владимир СОРОКИН

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

От имени всего коллектива филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» и от себя лично поздравляю с великим праздником — Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто победил фашизм и отстоял нашу Родину. Мы благодарны вам за Великую Победу и за то, что после войны вы сумели возродить нашу страну.

Среди фронтовиков и тружеников тыла мы особенно чтим наших коллег-энергетиков, которые в страшное военное время плечом к плечу самоотверженно защищали родную землю, а в послевоенные годы восстанавливали энергосистему. Поднимая энергетику, строя подстанции и линии электропередачи, они заложили прочный фундамент для устойчивого развития энергетической отрасли. Наша задача сегодня — сохранить, сберечь память об этом героическом подвиге и передать молодому поколению славные традиции наших предшественников.

В день всенародного праздника от всей души желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья вам и вашим близким!

Заместитель генерального директора —

директор филиала «Чувашэнерго»

Андрей КОНСТАНТИНОВ