Сериал «Актрисы» о жизни по ту сторону занавеса

Без грима и спецэффектов

Развенчать миф о легкой и праздной жизни артистов, рассказать, каково быть в постоянной зависимости от роли, сидеть без работы, когда нигде не утвердили, стремиться к славе и оставаться невостребованным — с таким посылом Паулина Андреева, Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский создали сериал «Актрисы» о закулисье театрального мира. Сняли, конечно, для зрителей, с условием: рассказать максимально честно, «болезненно правдиво».

Зрители смотрят и, судя по отзывам в интернете, недоумевают: неужели все так и есть? Эмоционально, драматично, с лицедейством, обманом, бесконечным поиском себя и своей звездной роли. Проводниками в этом сложном мире редакция «СЧ» попросила стать заслуженную артистку республики, солистку Чувашского государственного театра оперы и балета Маргариту Финогентову и артиста Русской драмы Владимира Бурова. Этот сериал, уже полностью доступный на онлайн-платформах, мы смотрели вместе. Ждали выхода всех серий, чтобы не судить только по началу.

О чем кино?

Зритель следит за жизнью трех актрис Главного драматического театра страны, в котором угадываются черты МХТ имени Чехова, на протяжении семи лет: с 2014 года до завершения карантина в пандемию. Темпераменты абсолютно разные, семейные и профессиональные обстоятельства тоже. Девчонки вроде бы как дружат, но то и дело претендуют на одни и те же роли. «Актрисы дружат до тех пор, пока у одной в тарелке не появится что-то более интересное, чем у другой», — говорит про них в фильме театральный художник по костюмам. При встрече милы и приветливы, а дома начинаются истерики: «Есть в этом городе хоть одна роль, на которую бы не пробовалась Полина Колдина!?»

Наш эксперт Владимир Буров учился в Театральном институте имени Щукина в Москве и Академии театрального искусства в Петербурге. Он приводит данные одного социсследования: в 2015 году, когда он окончил Академию, в столице было примерно 75 тысяч профессиональных актеров. А когда поступал в «Щуку», на одно бюджетное место претендовали около 600 человек. «Но мне не кажется, что стать востребованным артистом в провинции проще, чем в Москве, — говорит Владимир. — Может быть, артисты здесь чувствуют меньше конкуренции, но везде нужно одно и то же: упорная работа и немного удачи».

Сюжет «Актрис» пересказать сложно, потому что действий мало, зато много эмоций, тяжелых разговоров с детьми и родителями, целых три любовных треугольника и огромное количество второстепенных персонажей. Но ни одного довольного жизнью. Страдают все. Ждут ролей, переживают, что никуда не утверждают. Поступают предложения, приходит известность, востребованность, но опять все не так — не с такой ролью хотелось бы прославиться. Одна безуспешно пытается забеременеть, потому что ей уже за 40. Другая, глядя на своего малыша в коляске, переживает, что не любит его, и теперь привязана к ребенку на веки вечные. Если что-то и приносит удовлетворение, то лишь на короткое время. Здесь нет яркого внешнего конфликта, открытого противостояния героев, но у каждого конфликт внутренний. Души актеров и актрис настолько препарированы, что полюбить их сложно.

«Так расставлены акценты, — поясняет Маргарита Финогентова, — именно на самых крайних точках, эмоциональных пиках. Со временем ты учишься жить с этими переживаниями, допустим, когда тебя не выпустили в спектакль, режиссер решил, что ты не достойна роли. Начинаешь себя успокаивать и справляться с эмоциями, а здесь этого не показали: тут все время все бурлит. Так вообще можно сойти с ума. Но молодежь, конечно, именно так переживает. Когда не принимают твое творчество, это всегда депрессия. Это всегда страдание и самобичевание».

«То, что героини вызывают неприязнь — так это едкая, злая сатира, она и должна быть такой. Только этот жанр в нынешней России, к сожалению, забывается, — считает Владимир Буров. — Но есть и моменты просветления, где начинаешь сопереживать героям».

Сериал хоть и называется «Актрисы», но первая серия целиком посвящена мужчине — актеру Гере Колдину (Алексей Макаров). Со стороны смотришь — любимец публики и труппы, весельчак, который играючи заводит роман со скрипачкой из оркестра — а потом выходит в окно. И только ты привязался к герою, как его отняли. Конечно, коллеги его потом сто пятьдесят раз вспомнят, но более симпатичного мужского персонажа, на мой взгляд, в сериале так и не появится.

Маргарита не стала выделять кого-то отдельно, лишь сказала, что для нее самой близкой по духу оказалась Оксана, которую сыграла Полина Пушкарук: «Самый сомневающийся человек, ждущий своего какого-то часа, очень много наблюдающий и пытающийся всем помочь устроиться. В любом театре есть люди нагловатые, которые идут вперед напролом, а кто-то, наоборот, притаился, как мышка. Я вот себя к таким отношу. Смотрю, как складываются обстоятельства. А потом могу, допустим, предложить что-то: вот давайте я попробую так — и покажу свою трактовку».

«Несмотря на то, что играешь в моем театре, репетируешь роль моей мечты и у тебя офигенный роман, я все равно тебя люблю», — будучи уже в декрете, признается Оксана Алене.

Актеры и актрисы

Три подруги — это Светлана Ходченкова (Полина), Полина Пушкарук (Оксана) и Елена Николаева (Алена). Эгоистичны все, и актрисы прекрасно это передали. Отец Полины (Алексей Гуськов), тоже актер, отговаривает ее заводить ребенка, чтобы не делать этого маленького человечка несчастным, потому что Полина живет в своем придуманном мире, и по большому счету ей нет никакого дела до других людей. Но создание спектаклей, съемка кино — работа командная.

Как же тогда режиссерам удается объединить людей в сфере, где каждый сам за себя?

От Алены просто устаешь — она способна разогнать истерику на пустом месте. Как тяжело мужчинам других профессий, которые пытаются жить с актрисами, показано на примере лингвиста Ильи, влюбленного в Алену. Смотрю на всех трех девчонок и не понимаю, а они сами вообще кого-то любят? И потом, как найти своего человека, если до конца не знаешь себя?

И Маргарита, и Владимир отметили игру Лолиты Милявской. Она очень точно передала настроение немолодой женщины — директора театра, у которой в жизни нет ничего, кроме театра и ее любви-зависимости от художественного руководителя (Игорь Золотовицкий). Он женат, трусоват, для своего продвижения использует и любовницу, и супругу, которая работает тут же помощником режиссера.

«Настоящий руководитель. Мне очень понравилась ее трактовка этого образа, — говорит Маргарита Финогентова. — Со своей личной болью она ничего не может поделать и вынуждена жить так, как живет, в одиночестве. Но при этом переживает за всех в театре. Очень круто Милявская сыграла эту роль!»

«Очень много мыслей она транслирует, особенно когда происходит в пандемию сбор труппы, худрук намерен поставить водевиль, а она говорит, что мы не про попкорн, не про веселуху, мы должны отражать действительность, а не пытаться веселить людей, чтобы были только хиханьки да хаханьки», — добавляет Владимир. Из всех женских персонажей он выделил как раз Ольгу Владимировну в исполнении Лолиты.

С одной стороны она готова была «подставить» молодого французского режиссера (тот репетировал на сцене ее театра с ее труппой довольно смелый спектакль о проститутках). Ольга Владимировна запретила себе вмешиваться в постановочный процесс, а на премьере в случае провала хотела устроить скандал. С другой — заслуживает уважения, когда в годовщину смерти Геры она взяла на себя оплату поминок в театре. «У меня были такие примеры перед глазами, когда гениальные актеры не справляются с переживаниями, с отношением окружения и кончают жизнь самоубийством, — вспоминает Маргарита. — Да, наверное, каждый человек искусства может привести печальные примеры, как буквально сгорают творческие люди, что здесь получилось с Герой…»

Смотрибельность

Что добавило сериалу жизни, дыхания — так это музыкальные номера с танцами или пантомимой, которые вплетаются в финал каждой серии. Их придумал Валерий Тодоровский, чтобы внести элемент шоу, чтобы не получилось «бытовое кино». Там есть как смешные клипы, где в пандемию уходящему в запой Степану (Сергей Гилев) везде мерещится гигантская белка, так и завораживающие — танец трех подруг под песню Майи Кристалинской «У тебя такие глаза».

Очень правдиво показана жизнь во время самоизоляции: зум-конференции, отсутствие спектаклей, съемки дома, страх за пожилых родителей и боязнь заразиться самому. Правда, она моментально улетучивается перед возможностью дать интервью на телевидении или сходить на кастинг.

Оба наших эксперта оценили наличие двух аудиодорожек: с матом и без. Владимир цитирует Олега Табакова: «На сцене может быть что угодно, если это талантливо». Маргарита говорит: «Если режиссер закладывает именно этот лексикон, значит, он что-то хотел этим сказать, и я стараюсь всегда смотреть полную версию без цензуры».

На мой взгляд, в силу сатирического изображения большинства персонажей, кино все-таки рассчитано на актерскую аудиторию. Чебоксарские артисты увидели в нем свои профессиональные ситуации. «Думаю, сериал окажется близким всем людям из театральной сферы, только не все это признают», — заключил Владимир Буров. Как объяснила актриса Паулина Андреева, написавшая сценарий: «Если кто-то узнает себя, значит, я попала». Но у меня как рядового зрителя все равно остается вопрос: так ли уж нужно видеть эту изнанку людям других профессий? Не зря же именно в театре придумали занавес.