Празднику Весны и Труда в Чувашии посвятят около 600 мероприятий

Фонтаны, лебеди, Первомай

…Зеленеют деревья, распускаются тюльпаны, колышутся разноцветные флаги — повсюду приметы приближающегося Первомая. В этом году праздник Весны и Труда, как уже сообщала «СЧ», в Чувашии пройдет без традиционной демонстрации трудящихся. Однако этот день в республике будет богат на различные мероприятия. Концерты, выступления, чествования людей труда пройдут как в столице, так и в самых небольших населенных пунктах.

Напомним, для безопасности, а также для обеспечения бесперебойного производства на ведущих предприятиях в этот раз было решено не проводить традиционное первомайское шествие в Чебоксарах. Вместо этого в городе развернут тематические площадки, на которых и пройдет праздник. По информации пресс-службы Администрации Главы Чувашии, предложение отказаться от массового шествия поступило от руководителя Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» Анатолия Коршунова. «Происходящие в мире события побуждают нас быть осторожнее и избегать любых провокаций. Также одна из причин — это занятость большого числа граждан, которые будут работать 1 мая», — согласился Олег Николаев с инициативой.

Тем не менее, трудовые коллективы, ветераны производств и молодая смена смогут прочувствовать единение и солидарность в этот день. Во всех уголках Чувашии, как сообщила в понедельник на еженедельной правительственной планерке министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, пройдет около 600 культурно-массовых и просветительских мероприятий: от концертных программ до выставок, квестов и мастер-классов.

Так, в Алатырском округе состоится праздничный концерт «Здравствуй, Первомай!», в Урмарском округе — концерт «Звонкий Первомай», в Ибресинском округе — праздничная программа «Празднуй, радуйся, гуляй, наступает Первомай», в Козловском округе — вечер отдыха для молодежи «Музыкальная почта весны!», в Чебоксарском округе — программа «Первомай шагает по планете», в Цивильском округе — концерт «Мир! Труд! Май!».

В Комсомольском муниципальном округе праздничный концерт пройдет в Центральном парке, там же организуют площадки с конкурсами и играми для детей. В Доме культуры в Алатыре праздник отметят концертом народного ансамбля танца «Весеннее хороводье».

А в Яльчикском и Шемуршинском муниципальных округах торжественно откроют обновленные Доски Почета, где представлены трудовые династии и ветераны труда.

Запланировано много спортивных мероприятий. Например, в Канашском муниципальном округе пройдет районный спортивный флешмоб «Я за мир на всей земле» с участием всех учреждений культуры и Детской школы искусств. В Моргаушском округе — «Мой веселый мяч». В Алатырском округе проведут празднично-развлекательную программу «Молодежный Первомай» и традиционный дружеский турнир по футболу среди молодежи «Мир, труд, май!». А в Аликовском округе взрослых и детей созовут на спортивную программу «Веселый Первомай».

Клубы познакомят с историей и традициями Первомая. Познавательные беседы, показы видеороликов и викторины проведут в Красночетайском, Алатырском, Урмарском муниципальных округах. В других муниципалитетах гостей приглашают на кинопоказы и просмотр мультфильмов.

Библиотеки по всей республике приготовили около 280 самых разных мероприятий для читателей всех возрастов. Помимо посещения выставок книг, фотографий и открыток там предлагают совершить экскурсы в историю 1 Мая, создать весенний букет из бумаги, изготовить праздничную открытку, нарисовать рисунок мелками на асфальте, блеснуть эрудицией на первомайской викторине и многое-многое другое.

По-настоящему праздничной маевка будет в Чебоксарах. К радости горожан, 1 мая в столице заработают фонтаны и на чебоксарский залив с зимовки в парке Николаева вернутся прекрасные лебеди.

Атмосфера праздника будет царить на улицах, в парках, скверах, на площадках перед домами культуры и внутри них, а также в театрах и музеях.

Праздничные флаги уже развешаны практически по всему городу. Но есть исключения — по причине ремонтных работ, например, остались без них Октябрьский мост и улица Гражданская. Фото Валерия Панфилова