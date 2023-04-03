Военный суд приговорил уроженца Чувашии к крупному штрафу за пропаганду терроризма

Центральный окружной военный суд признал 24-летнего уроженца Чувашии виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 320 тыс. рублей.

Следственным органом УФСБ России по Чувашской Республике установлено, что осужденный в августе и октябре 2020 г. на своей персональной странице в сети интернет, открытой для общего доступа, разместил видеофайлы в поддержку участников террористических организаций. Приговор вступил в законную силу.

За 2020-2023 годы в Чувашии задержаны и осуждены за совершение преступлений террористического характера семь человек, сообщает пресс-служба УФСБ России по Чувашской Республике.